Schloss Esterházy und Burg Forchtenstein feiern bemerkenswerte Besuchererfolge

Die beiden Ausflugsziele konnten an die Besucherzahlen von 2019 anknüpfen und diese sogar übertreffen.



Der Museumsbetrieb ist nach den Pandemie-Jahren im Schloss Esterházy und auf der Burg Forchtenstein wieder voll erblüht. Mittlerweile wurde der 100.000 Besucher im Schloss Esterházy willkommen geheißen. Zieht man die Vergleichszahlen von August 2022 heran, so konnten diese mit 29.000 Gästen im heurigen Jahr sogar um 38 % übertroffen werden, selbst im Vergleich zum Rekordjahr 2019 ist das mit 25.000 Besuchern ein Plus von 15 %.

Erwin Windisch, Leiter Schlossbetrieb, übergab persönlich den Geschenkkorb an das Ehepaar Varga und ihr beiden Kinder. Die in Niederösterreich lebende Familie tauchte während ihres Besuches in das ehemalige glanzvolle Leben am Hofe der Fürsten Esterházy ein und zeigte sich von der Architektur des Schlosses begeistert. „Wir freuen uns über jeden Gast, der uns in unseren Kulturstätten besucht. Heuer haben wir bereits den 100.000 Ausstellungsbesucher im Schloss Esterházy und den 50.000 Besucher auf der Burg Forchtenstein willkommen heißen dürfen. Mit diesem Auslastungserfolg bewegen wir uns auf dem Niveau der Besucherzahlen von 2019. Mein Team und mich macht es stolz, dass das Interesse ungebrochen ist“, so Erwin Windisch.



Ausflugsziele punkten mit abwechslungsreichem Programm

Schloss Esterházy ist nicht nur wegen seiner prachtvollen Erscheinung ein wahrer Besuchermagnet, sondern auch die wechselnden Ausstellungen, das großzügige Kinderprogramm sowie die unterschiedlichsten Veranstaltungen locken zahlreiche Besucher in das Barockschloss. Zu den Dauerausstellungen zählen „Haydn explosiv“, „Glanzlichter des Schlosses Esterhazy“, „Das Appartement der Fürstin“, das Weinmuseum sowie der Ausstellung zum Leben der letzten Fürstin Esterházy. Mit einem Extra-Ticket ist die Ausstellung „Schewa Kehilot“ zu besichtigen. Zusätzlich werden Spezialführungen und Mitmachführungen für die kleinen Gäste und Familien angeboten.



Informationen, Tickets und Öffnungszeiten: www.esterhazy.at/schloss-esterhazy



Die Burg Forchtenstein auf einem Felskegel des Rosaliengebirges bietet über das Jahr ein abwechslungsreiches Familienprogramm und saisonale Märkte. Hinter den dicken Burgmauern werden interessante Exponate über die Vergangenheit der Fürstenfamilie und Waffengeschichte ausgestellt. Im Rahmen verschiedener Führungen werden exklusive Räumlichkeiten wie das Zeughaus, die große Küche oder die Esterházy Schatzkammer besichtigt. Die Sonderausstellung „300 Jahre gesammelt – in 3 Tagen entwendet“ behandelt anhand von historischen Dokumenten und Fotomaterial die Entwendung von Exponaten aus der Schatzkammer auf Burg Forchtenstein in der Zeit der ungarischen Räterepublik im Jahre 1919.



Informationen, Tickets und Öffnungszeiten: www.esterhazy.at/burg-forchtenstein