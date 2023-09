Venezianischer Karneval auf Schloss Kobersdorf

Der Dichter Peter Turrini hat Goldonis Stück von Liebes- und Handelsgeschäften umsichtig neu geschrieben: pikant und poetisch, komisch und kritisch, zotig und zärtlich. Turrini verlegt die Karnevalsgesellschaft aus dem Venedig des 18. Jahrhunderts in das erste Drittel des zwanzigsten. Sein „Diener zweier Herren“ ist ein Spiel der Masken und Rollen.



Natürlich stürzt sich auch Intendant Wolfgang Böck ins tolle Treiben des Karnevals: „Es freut mich ganz besonders, dass wir Ihnen, verehrtes Publikum, Peter Turrinis Fassung des „Diener zweier Herren“ im kommenden Sommer 2024 in Kobersdorf präsentieren dürfen.“



Peter Turrini

Der Diener zweier Herren

Frei nach Goldoni



Premiere: Di. 2. Juli 2024

16 reguläre Aufführungen jeweils

Do. – So. 04. – 07. / 11. – 14. / 18. – 21. / 25. – 28. Juli 2024



Informationen und Tickets unter www.schlossspiele.com