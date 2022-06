Literaturhaus am Wasser – Sommerfest

0

Lesungen mit burgenländischen Autorinnen und Autoren auf dem Neusiedler See



Fr 24. Juni 2022, 17.00 Uhr

Start: Seebad Mörbisch, Hafen der Schifffahrtslinie Drescher

In den vergangenen beiden Jahren haben wir die Sommermonate besonders zu schätzen gelernt. Mit einem literarischen Sommerfest werden wir den heurigen Sommer feiern und begrüßen!



Wir verlegen das Literaturhaus ein weiteres Mal auf den Neusiedler See, genießen die Weite des Sees, den Wind, die Wellen und schippern mit Lesungen burgenländischer Autor:innen in den Sonnenuntergang. Musikalisch wird die Fahrt von Paul Pibernig am Mischpult begleitet.

Es lesen

Gerhard Altmann, Clara Heinrich, Michael Hess, Karin Ivancsics, Andrea Kerstinger, Wolfgang Millendorfer, Ana Schoretits, Daniel Stögerer, Konstantin Vlasich



Das Schiff startet vom Hafen der Drescher Line in Mörbisch. Die Fahrt beginnt um 17 Uhr und dauert circa 2,5 Stunden. Die Lesungen finden bei jedem Wetter statt. Auf dem Schiff gibt es sowohl im Freien als auch unter Dach ausreichend Sitzplätze.







Anmeldung erforderlich unter:

andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at

Eintritt: Freie Spende