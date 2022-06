Positive Halbzeit-Bilanz: Bisher rund 13.000 BesucherInnen bei Passion im Steinbruch

+1

Seit der Premiere am 26. Mai wird auf der Ruffinibühne im Steinbruch St. Margarethen die neue Produktion der Passionsspiele St. Margarethen, „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“, dargeboten und sorgt bei Kulturkritikern wie beim Publikum für Begeisterung. Bisher sahen rund 13.000 BesucherInnen die neuinterpretierte Geschichte vom Leben, Lieben, Leiden und der Auferstehung Jesu Christi.

Von der positiven Resonanz zeigt man sich im Vorstand der Passionsspiele sehr erfreut: „Die coronabedingte Verschiebung aus dem Vorjahr hat uns vor einige Herausforderungen – vor allem organisatorischer und terminlicher Natur – gestellt, die wir gemeinsam und auch gemeinsam mit der Esterhazy Privatstiftung lösen konnten. Wir haben mit der Neuinterpretation der Geschichte durch unseren Spielleiter, Pfarrer Richard Geier, die innovative Neuinszenierung durch unseren Regisseur Militärdekan Alexander M. Wessely und der ergreifenden Musik unseres musikalischen Leiters Thomas Steiner etwas Neues probiert und die Passionsspiele ins Jahr 2022 geholt. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere heurige Produktion so gut ankommt und so viele Menschen berührt.“



Die heurige Passion im Steinbruch, „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“, zeigt Jesus als „Provokateur, der das alte Gottesbild zertrümmern und den Menschen ein Neues ins Herz legen wollte.“ Die Passionsspiele von St. Margarethen, die es seit 1926 gibt, stoßen mit dem neuen Text von Richard Geier, einer neuen Bühne, neuen Kostümen und der Inszenierung von Militärdekan Alexander M. Wessely die Tür für eine ansprechende Verbindung von Historie und persönlicher Betroffenheit auf. Als verbindendes Element zwischen den Szenen und dem Heute fungieren die zwei Emmausjünger.



Gespielt wird noch an drei Wochenenden – bis einschließlich 10. Juli – auf der Ruffinibühne im Steinbruch St. Margarethen.



Die restlichen Vorstellungstermine 2022:

Samstag, 25. Juni 2022

Sonntag, 26. Juni 2022

Samstag, 02. Juli 2022

Sonntag, 03. Juli 2022

Samstag, 09. Juli 2022

Sonntag, 10. Juli 2022

Beginn ist jeweils um 15 Uhr.



Kartenreservierungen sind möglich per E-Mail an tickets@passio.at, über die Internetseite www.passio.at sowie im Passionsspielbüro, Kirchengasse 22, 7062 St. Margarethen im Burgenland.