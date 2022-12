„MAMMA-MIA-Express voll in Fahrt“

+1

Die Weichen für den Musical-Welthit MAMMA MIA bei den Seefestspielen Mörbisch 2023 sind gestellt: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Generalintendant Alfons Haider präsentierten heute mit Generaldirektor-Stvin. Hana Dellemann am Bahnhof in Wulkaprodersdorf den 184 Tonnen schweren „MAMMA-MIA-Express“ der Raaberbahn und mit bereits über 51.000 verkauften Tickets sensationelle Vorverkaufszahlen.

Ab sofort heute wird auf der Bahnstrecke Deutschkreutz – Wien sowie im Großraum Wien und bis Bratislava allen Fahrgästen der Raaberbahn ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, denn seit dem frühen Morgen ist der frisch mit dem MAMMA-MIA-Sujet gebrandete Ventus-Zug auf Schiene. Der „MAMMA-MIA-Express“ wie er bereits liebevoll von den MitarbeiterInnen der Raaberbahn genannt wird, wurde von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Generalintendant Alfons Haider und Raaberbahn-Generaldirektor-Stvin. Hana Dellemann persönlich begrüßt und der kurze Aufenthalt wurde dazu genützt, um sich über das Festival auszutauschen.



Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil drückte seine Vorfreude auf die kommende Produktion der Seefestspiele Mörbisch aus: „Bereits über 60 Millionen Menschen hat das Musical MAMMA MIA! seit seiner Uraufführung 1999 auf dem ganzen Erdball begeistert – eine derart aufwändige Produktion auf einer Seebühne wie in Mörbisch gab es aber noch nie! Das Kultmusical wird auch bei uns im Burgenland ein Hit, das beweisen die aktuellen Vorverkaufszahlen: Wir haben bereits über 51.000 Tickets verkauft, weitere rund 42.000 sind reserviert – das ist der beste Vorverkauf der letzten 20 Jahre! Ich bedanke mich herzlich bei der Raaberbahn für die tolle Zusammenarbeit und freue mich, dass tausende Pendlerinnen und Pendler sowie auch viele andere Fahrgäste der Ost-Region ab jetzt mit noch besserer Laune in die Arbeit unterwegs sein werden.“



Generalintendant Alfons Haider war von seinem Sujet auf dem tonnenschweren Verkehrsmittel angetan und stimmte auf das bevorstehende Großereignis ein: „Wir sind mitten in den Vorbereitungen und der Zug ist im wahrsten Sinne des Wortes voll in Fahrt. In der kommenden Saison möchten wir unser Publikum auf eine Reise mitnehmen, die es mit Sicherheit ins Staunen versetzen wird. Denn 2023 wird ein Besuch bei uns in Mörbisch wie ein Kurzurlaub in Griechenland: Mit den rund 20 Welthits von ABBA und einem spektakulären Bühnenbild werden wir die Menschen aus ihrem Alltag holen und sie für einen Abend lang in eine bunte, fröhliche und unterhaltsame Welt rund um Liebe, Verwirrungen und große Freundschaften entführen. Bei der Produktion im kommenden Sommer wird ein aus mehr als 100 Personen bestehendes Ensemble auf der Seebühne im Einsatz sein. So viele musikalische Welterfolge und so viel gute Laune gab es auf der Seebühne noch nie! Tickets für MAMMA MIA eignen sich übrigens perfekt als Weihnachtsgeschenk!“



Raaber Bahn Generaldirektor-Stvin Hana Dellemann betonte die gute Zusammenarbeit mit den Seefestspielen Mörbisch: „Mit unserem Angebot bemühen wir uns tagtäglich, die Menschen unserer Region schnell, komfortabel und klimafreundlich in ihre Arbeit und wieder zurück zu bringen. Es ist uns als Unternehmen aber auch ein großes Anliegen, mit Partnern aus der unmittelbaren Umgebung zusammenzuarbeiten. Die Kooperationen mit den Seefestspielen Mörbisch ist eine Win-Win-Situation: Einerseits ergeben sich Projekte wie dieses, andererseits freuen wir uns auch, wenn unsere MitarbeiterInnen die kulturelle Identität der Region erleben können – wir besuchen gemeinsam mit vielen unserer KollegInnen jedes Jahr die Seefestspiele – auf MAMMA MIA freuen sich schon jetzt alle!“

Griechenland meets Neusiedler See

Wer kennt sie nicht, die mitreißenden Melodien von einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte? „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Money, Money, Money“ von ABBA werden 2023 in der fulminanten Kulisse von Kult-Bühnenbilder Walter Vogelweider im Burgenland erklingen und die bekanntesten Hits der schwedischen Popgruppe werden gemeinsam mit dem Flair der einzigartigen Seebühne Mörbisch für unbeschwertes Griechenland-Feeling sorgen.

MAMMA MIA! erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Donna und ihrer 22-jährigen Tochter Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit das Geheimnis um ihren Vater lüften möchte. Themen wie Liebe, Freundschaft und Familie, Träume und Sehnsucht werden mit den unvergesslichen Welthits von ABBA zu einer mitreißenden Bühnenshow mit viel Humor verwoben.



MAMMA MIA, von 13. Juli bis 19. August 2023

Premiere: 13. Juli 2023

Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at