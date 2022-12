Programmvorschau Dezember/Januar

+1

Mit stimmungsvollen Konzerten und märchenhaft-musikalischem Kindertheater begeben sich die Kulturzentren in die besinnliche Vorweihnachtszeit. Das neue Jahr wird ganz der langjährigen Tradition folgend mit schwungvollen Neujahrskonzerten eingeläutet

Kindertheater:

Was gibt es Schöneres, als sich in der Adventszeit mit einem Kindertheaterbesuch in weihnachtliche Stimmung zu versetzen? Im Kulturzentrum Mattersburg wartet der berühmte Grimm’sche Klassiker Hänsel und Gretel als musikalisches Märchen auf die jungen Gäste. Ein fröhlich-buntes Weihnachtskonzert zum Mitsingen für die ganze Familie ist Die Weihnachtslieder-Schatzkiste mit Marko Simsa und seiner Kokosbusserl-Band.

Konzerte:

Die Seer gehen auch im heurigen Jahr auf Stad-Tournee und machen auf ihrer seerischen Reise Halt in Eisenstadt. Das Programm verspricht nicht nur viele neue Titel, sondern auch Entschleunigung und Besinnlichkeit für das Publikum in der Vorweihnachtszeit. Norwegische Weihnachtslieder und Folksongs, aber auch ein paar winterliche Stücke aus eigener Feder und traditionelle amerikanische Christmas Songs wird Rebekka Bakken mit ihrer Band bei ihrem Konzert im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt auf die Bühne bringen.

Vorschau Neujahrskonzerte 2023:

Nach zweijähriger Pandemiepause können nun auch wieder die traditionellen Neujahrskonzerte in Eisenstadt stattfinden. Das Haydnorchester Eisenstadt unter der Leitung von Peter Schreiber wird mit den schönsten Walzer, Polkas und beliebten Märschen den Veranstaltungsreigen im Kultur Kongress Zentrum eröffnen. Zwei Tage später wird erstmals nach der Renovierung des Kulturzentrums Mattersburg das neue Jahr mit einem Neujahrskonzert des Haydnorchesters eröffnet. In Oberschützen feiert man das junge Jahr mit dem Girardi Ensemble Graz, der Sopranistin Tetiana Miyus und Kammersänger Franz Supper.