MAMMA-MIA!: Generalintendant Alfons Haider begrüßt 100.000ste Besucherin

Zur Halbzeit des Musical-Sommerhits MAMMA MIA! begrüßte Generalintendant Alfons Haider die 100.000ste Besucherin. Mörbisch-Stammgast Ingrid Gradinger-Mayer aus Altheim (OÖ) freute sich mit Tochter Sophie über Blumen und Premieren-Tickets für die Produktion 2024 „My Fair Lady – Das Musical“. Zur Einstimmung auf den Abend blickten sie mit Alfons Haider hinter die Kulissen der Seefestspiele Mörbisch.

Generalintendant Alfons Haider: „Dass die Produktion von MAMMA MIA! bereits im Vorverkauf einen regelrechten Ansturm auf Tickets ausgelöst hat, macht mich sehr stolz und dankbar zugleich. Dankbar unseren Besucher:innen gegenüber, die uns mit 30 ausverkauften Vorstellungen großes Vertrauen entgegengebracht haben. Für unser großartiges MAMMA MIA!-Ensemble ist es ein riesengroßes Geschenk, allabendlich vor vollen Rängen und einem mehr als enthusiastischem Publikum spielen zu dürfen.“



Nach dem großartigen Verkaufserfolg beim diesjährigen Sommerhit „MAMMA MIA!“ blickt Generalintendant Alfons Haider bereits auf das nächste Highlight der Seefestspiele Mörbisch.

In der Saison 2024 wird „My Fair Lady – Das Musical“ aufgeführt werden. Jedoch nicht in der bisher bekannten, klassischen Version, sondern erstmals in einer zeitgemäßen Aufmachung. Geplant sind 20 Vorstellungen, beginnend mit der Premiere am 11. Juli 2024 bis 17. August 2024. Der Kartenverkauf für 2024 hat bereits gestartet.



My Fair Lady – Das Musical

Von 11. Juli bis 17. August 2024

Premiere: 11. Juli 2024