Neue Ausstellung im Kulturforum Südburgenland

ab 17. September.

Die Herbstausstellung im „Kulturforum Südburgenland“ in Eberau bestreitet die französische Malerin Christin Breuil.

Die seit einigen Jahren in Rotenturm lebende Künstlerin wählt meist poetische Naturmotive als Thema ihrer Kunst. So entstehen fast magische Welten, in die man sich gerne verirrt.

Die Vernissage am 17.September(19:30 Uhr) wird von Landtagspräsidentin Verena Dunst eröffnet, Max de Vime bereichert die Veranstaltung durch eigene Chansons. Die Laudatio wird Dr. Lygia Simetzberger halten.

Die Ausstellung ist bis zum 16. Oktober täglich von Mi.-So. von 16-19:00 Uhr geöffnet.