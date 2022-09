Ausschreibung für zwei Ausstellungen im Martinsschlössl Donnerskirchen

+1

Seit Juni 2022 betreibt der Verein Weintourismus Burgenland unter anderem auch das Martinsschlössl in Donnerskirchen.

Diese Location hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Veranstaltungsort für Firmenevents und private Feierlichkeiten wie Geburtstagsfeste und Hochzeiten entwickelt.

Der Verein will auch der Kunst eine Plattform sein und bietet burgenländischen Künstler*innen die Möglichkeit ihre Werke im Festsaal sowie in der Lounge für einen Zeitraum von sechs Monaten zu präsentieren.

Einreichfrist: ab sofort bis 30. Oktober 2022



1. Ausstellungstermin: Februar – Juli 2023

2. Ausstellungstermin: August 2023 – Jänner 2024



Die Ausschreibung richtet sich an im Burgenland geborene Künstler*innen oder jene, die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz und/oder ihren Arbeitsmittelpunkt im Burgenland haben.



Weintourismus Burgenland bietet u.a. ein Entgelt für die Bildverleihung: € 2.000,- netto, sowie ein 24 Flaschen-Weinpaket aus dem Burgenland

Die Räumlichkeiten können auch nach persönlicher Vereinbarung besichtigt werden.

Kontakt: Corinna Mayer (Tel.: +43 2683 30197; info@weintourismus-burgenland.at)

Bewerbung:

Bitte schicken Sie uns folgende Unterlagen an info@weintourismus-burgenland.at

• Anmeldeformular

• Ihr Ausstellungskonzept mit Fotos von den für die Ausstellung geplanten Werken

• Lebenslauf und künstlerischer Werdegang

• ein Portfolio/ Website, um einen Eindruck Ihres künstlerischen Schaffens zu bekommen

Die Entscheidung wird von einer Jury, bestehend aus Vertretern des Vereins Martinsschlössls sowie einer/s unabhängigen Expert*in aus dem Fachbereich bildende Kunst, getroffen. Sie werden über die Entscheidung der Jury bis 30.11.2022 schriftlich informiert.

Einreichfrist: 1. September bis 30. Oktober 2022

Leistungen Verein Weintourismus Burgenland:

• Professionelle Hängung der Bilder

• Versicherung der ausgestellten Bilder

• Entgelt für die Bildverleihung: € 2.000,- netto + ein 24 Flaschen-Weinpaket aus dem Burgenland

• Keine Provision bei Bildverkäufen

• Der Verein Martinsschlössl stellt der/ dem ausstellenden Künstler*in die Ausstellungsräumlichkeiten unentgeltlich für einen Zeitraum von insgesamt 14 Tagen für eigene, selbstorganisierte Veranstaltungen inkl. Benutzung der Infrastruktur (Gläser, Kühlungsmöglichkeiten, Toilettenanlage…) zur Verfügung.

Diese Termine sind jeweils mit dem Verein Weintourismus Burgenland abzustimmen.

Leistung Künstler*in:

• Bereitstellung der Werke – hängefertig (d.h. auf den Bildern bereits montierte Hängevorrichtungen)

• Termingerechte Anlieferung und Abholung auf Kosten der Künstlerin/ des Künstlers

• Bereitstellung einer Werkliste/ Preisliste

• Bereitstellung von Infomaterialien wie Katalog o.ä.

• Bereitstellung einer Kurzinformation, die im Ausstellungsraum angebracht wird

• Durch die Teilnahme an der Ausstellung erteilt die Künstlerin/ der Künstler dem Verein Weintourismus Burgenland (ZVR244556781) die einfache Werknutzungsbewilligung, Raumansichten mit den ausgestellten Werken zum Zweck der Vorstellung des Vereins und der Bewerbung der Eventlocation Martinsschlössl Donnerskirchen sowie zu Dokumentationszwecken zu verwenden (Website, Werbebroschüre/Werbefolder, Newsletter, Social Media). Voraussetzung ist die Nennung der vom Urheber/von der Urheberin vorgegebene Urheber*innenbezeichnung.

Bitte schicken Sie uns die kompletten Bewerbungsunterlagen an info@weintourismus-burgenland.at