Probenstart auf der Seebühne Mörbisch

+1

Seefestspiele Mörbisch 2022: 14. Juli bis 15. August

Die Reise nach Siam startete heute für das Ensemble der Produktion „Der König und ich“. Generalintendant Alfons Haider begrüßte das Leading Team und das Ensemble in Mörbisch. Der Startschuss für die Proben viel bei sommerlichen Temperaturen und einem gut gelaunten Team.



„Dieser wunderbaren Seebühne verdanken wir die größte Bühnenproduktion von „Der König und ich“, die es laut Angaben des Verlages jemals gegeben hat“, hieß Alfons Haider sein Team in Mörbisch herzlich willkommen. Gemeinsam mit Dirigent Michael Schnack, Choreograf Alonso Barros, Bühnenbilder Walter Vogelweider und Regisseur Simon Eichenberger gab er einen Überblick, was das Ensemble in den kommenden neun Wochen Probenzeit erwarten wird. Die Ensemblemitglieder kommen speziell heuer aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern wie Japan, China, Philippinen, Indonesien, Korea, Amerika, Holland, Deutschland und natürlich Österreich.

Mit einem 44-köpfigen Ensemble, 35 Personen für Ballett und Statisterie und 8 Bodyguards arbeiten an die 100 Mitwirkende auf der Bühne am Erfolg dieser Produktion mit. Rund 250 Kostüme werden in den kommenden Tagen anprobiert und den Darstellerinnen und Darstellern auf den Leib geschneidert. Mit dem über 30 Metern hohen Turm des Königspalastes steht das bisher höchste bauliche Kulissenelement bei den Seefestspielen auf der Bühne. „Mörbisch sprengt alles, was wir von einem herkömmlichen Theaterbetrieb kennen“, unterstreicht auch Regisseur Simon Eichenberger die Dimensionen dieser Festspiele.

In der Rolle des König Mongkut wird Kok-Hwa LIE zu sehen sein. Lie, ein aus Amsterdam stammender Schauspieler, hat in den letzten 15 Jahren die großen Musicalrollen der Jetzt-Zeit an renommierten Londoner und Amsterdamer Theater gespielt. An seiner Seite Musicaldarstellerin Milica Jovanovic, die die Rolle der britischen Witwe Anna Leonowens, die als Englischlehrerin an den Königshof kommt, geben wird.

Inhalt

1862 suchte König Mongkut für seine große Kinderschar eine Englischlehrerin und holte die britische Witwe Anna Leonowens mit ihrem Sohn Louis an den Königshof. Einander zunächst misstrauisch gegenüber, kam, was kommen musste. Anna, so sagt man, hat sich nicht nur in die Kinder verliebt, und aus der Freundschaft zwischen der britischen Lehrerin und dem strengen Herrscher wurde bald mehr. Wenn Anna dem König Tanzunterricht gibt („Shall we dance“), ist dies eine der berührendsten Szenen im Stück. Doch König Mongkut bleibt hin- und hergerissen zwischen der Krone und seinen Gefühlen Anna gegenüber.



Leading Team

Simon Eichenberger (Regie), Walter Vogelweider (Bühnenbild), Michael Schnack (Dirigat), Alonso Barros (Choreografie), Charles Quiggin und Aleš Valašek (Kostüme).



Solisten

Kok-Hwa Lie (Der König), Milica Jovanovic (Anna Leonowens), Vincent Bueno (Prinz Chulalongkorn), Finn Kossdorff und Samuel Wegleitner (Louis, Anna´s Sohn), Leah Delos Santos (Lady Thiang), Marides Lazo



Die Seefestspiele Mörbisch 2022 finden von 14. Juli bis 15. August statt. Tickets und Infos unter www.seefestspiele.at, tickets@seefestspiele.at und Telefon +43 (0)2682 / 66210.