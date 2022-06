Große Trauer um Frank Hoffmann

„Wir verlieren nicht nur einen großen Schauspieler und Kulturmacher, sondern auch einen guten Freund. Lieber Frank, wir danken Dir für alles, was du für das Kulturland Burgenland mit großem Herz und Engagement getan hast. Du wirst uns fehlen!“, so KBB-Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax.



Frank Hoffmann war Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, präsentierte von 1975 bis 1994 die wöchentliche ORF-Kinosendung „Trailer“ und gründete in seiner Wahlheimat dem Südburgenland 2001 den Güssinger Kultursommer. In Erinnerung bleiben wird Frank Hoffmann aber nicht nur aufgrund seiner kulturellen Leistungen, sondern als faszinierender, liebenswürdiger und sozial engagierter Mensch. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt de Familie und den Angehörigen.



Vielen Dank, Frank Hoffmann!