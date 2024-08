Prof. Alfons Haider verabschiedet die „Lady” mit fast 100 Prozent Auslastung

+1

LH Doskozil: „Rund 145.000 verkaufte Karten für heurige Produktion bestätigen erfolgreichen Weg.”

Am Samstag schloss Generalintendant Prof. Alfons Haider die Saison der Seefestspiele Mörbisch mit einer emotionalen Dernière ab. Die zeitgemäße Inszenierung des Musical-Klassikers „My Fair Lady” wurde zum Publikumsmagneten: 144.911 Menschen sorgten seit 11. Juli für 24 einzigartige und unvergessliche Abende. Nach dem Riesenerfolg von „MAMMA MIA!” im letzten Jahr, konnte wiederholt eine Auslastung von über 99 Prozent erzielt werden. Zusammen mit den Gästen der „Starnacht am Neusiedler See”, der Konzerte mit den Superstars Zucchero und James Blunt sowie der beiden „Schlagerpartys” besuchten in diesem Jahr rund 170.000 Menschen Europas größte Seebühne. Für die Produktion „Saturday Night Fever”, die 2025 für Disco-Feeling sorgen wird, sind bereits jetzt über 70.000 Tickets reserviert bzw. verkauft worden.

Bild: kurtpinter.com

Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil: „Der Weg, den wir gemeinsam mit Alfons Haider in Mörbisch eingeschlagen haben, erweist sich als goldrichtig! Diese Erfolgsgeschichte, die das Kulturland Burgenland hier schreibt, ist enorm wichtig für das Image, den Tourismus und die regionale Wertschöpfung. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die zu diesem Gedeihen beitragen und gratuliere zu dieser außergewöhnlichen Saison am neuen „Olymp des Open-Air-Musicals”!”



Das Saisonende hatte sich Prof. Alfons Haider natürlich anders vorgestellt. Die gestrige Dernière wurde zur emotionalen Angelegenheit, denn die Vorstellung konnte auf Grund heftiger Regenfälle erst eine Stunde später beginnen und musste schließlich nach der Pause abgebrochen werden. Bis dahin glänzte das Ensemble und wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Beim Auftritt von Queen Elizabeth II. alias Dolores Schmidinger gab es Standing Ovations. Trotz der Wetterkapriolen zum Schluss blickt Generalintendant Prof. Alfons Haider auf eine großartige Produktion zurück: „Es war auch in diesem Jahr für uns alle – vor und hinter den Kulissen – ein wunderschönes Sommermärchen am Neusiedler See. Ich kann schlicht und einfach nur DANKE sagen! Es ist für mich ein Geschenk, diese Atmosphäre mitgestalten und verantworten zu dürfen. Ich fühle mich hier wie die Mama einer riesigen Familie – was kann es Schöneres geben! Der Erfolg der „Lady” gehört allen, die Mörbisch leben und lieben – vor allem unserem Publikum! Wenn ich mir die Vorverkaufszahlen für „Saturday Night Fever” ansehe, kann ich es kaum glauben. Es ist wie ein Traum, den wir hier als Team gemeinsam durchleben dürfen. Und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr eine Disco-Welle auf dem Neusiedler See auszulösen! Sichern Sie sich rasch ihre Tickets, bis 15. September gibt es noch 15% Frühbucher-Bonus!”



Festspieldirektor Dietmar Posteiner:„Wir haben heuer 20.000 Tickets mehr verkauft, als wir ursprünglich budgetiert hatten. Aus diesem Grund können wir diese Saison als großen Erfolg einordnen. Bei den Vorverkaufszahlen für „Saturday Night Fever” liegen wir derzeit 30 Prozent über dem Vergleichszeitraum vom vorigen Jahr. Es scheint, dass diese Titelwahl wieder gut bei unserem Publikum ankommt, was mich natürlich sehr glücklich macht!”



Beeindruckende Zahlen zur Produktion „My Fair Lady”

Das Ensemble von Mörbisch umfasste bei der „Lady” 13 Solisten pro Vorstellung, insgesamt 45 Ensemblemitglieder und 37 Orchestermusiker. 263 Kostüme wurden für das gesamte Ensemble genäht – absolutes Highlight war Elizas „Rosenkleid”, in das 135 Rosen von Hand von den Kostümwerkstätten art&event in Graz eingearbeitet wurden. Außerdem waren 43 große „Ascot-Hüte”, 30 Zylinder und 100 Perücken im Einsatz. Für den perfekten Ton sorgten 40 Mikrofone und 143 Lautsprecher. Und Walter Vogelweiders spektakuläres Bühnenbild verwandelte sich unglaubliche zwanzig Mal und bespielte ca. 2.500m2 der insgesamt 3.600m2 großen Bühne. Darüber thronte der 30-Meter-hohe Big Ben, der diesen Sommer nicht nur das Wahrzeichen von London, sondern auch das der Seebühne verkörperte.



Ausblick auf die Seefestspiele Mörbisch 2025 und Frühbucher-Bonus

Im Sommer 2025 ist mit dem Musical-Hit von Robert Stigwood & Bill Oakes und der Erfolgs-Musik von The Bee Gees wieder Discofieber auf der Seebühne Mörbisch angesagt. Der Kinofilm löste Ende der 70er eine weltweite Discowelle aus und machte John Travolta in der Rolle des Tony Manero zum Star. Die großen Hits der Bee Gees sind bis heute in den Playlists der Radiostationen vertreten: Stayin‘ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than A Woman oder You Should Be Dancing sind nur einige der weltbekannten Songs, die in „SATURDAY NIGHT FEVER – Das Musical“ Disco-Feeling pur nach Mörbisch bringen werden. Geplant sind 18 Vorstellungen, beginnend mit der Premiere am 10. Juli 2025 bis 16. August 2025. Der Kartenverkauf läuft bereits. 15% Frühbucher-Bonus bei Kartenkäufen bis 15.09.2024 (ausgenommen Logenkarten).