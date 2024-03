Programmvorschau APRIL der Kulturzentren

+1

Ein dichtes Programm und unvergessliche Unterhaltung – der April verspricht den Gästen der Kulturzentren viele kulturelle Höhepunkte. Gleich zwei humorvolle Komödien stehen am Spielplan, die für reichlich Unterhaltung sorgen werden. Spannende Theaterklassiker, aber auch ein fantastisches Musical und lustiges Mitmachtheater warten auf die jüngsten Theaterfans. MusikliebhaberInnen dürfen sich auf unvergessliche Konzerte freuen. Auch das Kabarettprogramm verspricht jede Menge Spaß.

theater

Theater

Stefan Vögels Erfolgsstück „Die Niere“ ist eine erfrischende Komödie, die nicht an die Nieren, sondern ans Herz geht! Bei dem Stück „Die Kaktusblüte“ dreht sich hingegen alles um die zahlreichen Amouren eines ergrauten Lebemannes – ein witziger Komödien-Evergreen mit Charme und feiner Ironie .

Kindertheater

Mit „König Drosselbart“ wartet auf die jungen Theatergäste ab vier Jahren ein lustiges Märchenspiel nach den Gebrüdern Grimm. Pippi Langstrumpf nimmt in Mattersburg ihr Publikum mit auf ein weiteres Abenteuer. Lustiges Mitmachtheater mit dem „Grüffelo“ steht im Stadtsaal Güssing am Programm; das fantastische Waldmusical „Ein ganz besonderer Tag“ verzaubert die Gäste in Oberschützen.

Konzerte | Musik & Literatur

Die Strottern treten mit ihrem neuesten Programm „schau di an“ im Stadtsaal Güssing auf und präsentieren Wienerlieder vom Allerfeinsten, virtuos dargeboten in zeitgenössischem Zwirn. Wie uns das Leben den Garaus machen kann, bevor es eigentlich zu Ende ist – davon handeln die Geschichten die Karl Markovics seinem Publikum gemeinsam mit den OÖ. Concert-Schrammeln vorträgt. „That’s what friends are for“ ist die Geschichte einer langen Freundschaft, die Eva Maria Marold, Uschi Zezelitsch, Joachim Moser, Gerald Gradwohl, Bernhard Macheiner, Günter Schrumpf, Wolfgang Wograndl und ein Sänger als Überraschungsgast quer durch sämtliche musikalische Genres erzählen.

Kabarett

Viel zu lachen gibt’s beim rasenden Musikkabarett von BE-Quadrat im Stadtsaal Güssing. Tricky Niki stellt sich indes in seinem Programm „Größenwahn“ voller Ironie seinem ausgebliebenem Wachstumsschub, während sich bei Nadja Malehs Programm alles um das Bussi dreht. Hans Krankl und Monti Beton sind zu Gast bei Bernhard Eggers Talkreihe „Auf dem roten Stuhl“ Platz – ein Abend mit unterhaltsamen Gesprächen und ebenso viel Musik.