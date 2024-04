Saisoneröffnung im Schloss Esterházy

+1

Am Sonntag, den 14. April 2024, laden die Kulturinstitutionen Eisenstadts wie das Schloss Esterházy, der Kunstverein Eisenstadt, die Landesgalerie Burgenland und viele weitere zum Festival „UMGANG. Wandern durch offene Häuser – Alles für die Fisch‘“ ein. Im Rahmen der Saisoneröffnung bietet das Schloss Esterházy ein vielfältiges Programm an, sowie den kostenlosen Besuch der zeitgenössischen Kunstausstellungen.

Neue Kunstausstellungen im Schlossquartier

Kunstinteressierte können beim Saisonstart neue Ausstellungen zeitgenössischer Kunst besuchen. Um 13:20 Uhr findet die Eröffnung „In Fanny Elßlers Schuhen schwappt noch der Champagner“ in der Tanzpassage Eisenstadt (Foyer Hotel Galántha und Tanzpassage in der Bankgasse) statt. Der Maler Thomas Weinberger präsentiert perlenartige Porträts auf altem Holz, die sich um die aus Eisenstadt kommende Ballerina Fanny Elßler drehen. Kuratiert wurde die Ausstellung von Diane Shooman.



Weiter geht es um 13:30 Uhr mit der Eröffnung der Kunstinstallation „Die Leisen Krokodile“ in der Schloss Boutique von Schloss Esterházy des Bildhauers Peter Sandbichler. Die zwei Skulpturen ähneln dem ausgestopften Krokodil auf Burg Forchtenstein, der als Schutzdrache hoch von der Decke herabhängt.



In den Jahresausstellungen von NOW Esterhazy sind dieses Jahr die vier Gewinner des Esterhazy Art Awards 2023 zu sehen. Die Feststiegen-Installation trägt dieses Jahr den Titel „Musen und Metamorphosen“ und wird von Gideon Horváths Skulpturen bespielt. Seine Darstellung androgyner Musen sind neuartige Personifikationen laufender sozialer und ökologischer Metamorphosen. Im Weißen Saal erwarten Besucherinnen und Besucher die weiteren drei Preisträgerinnen des Esterhazy Art Awards 2023: Karina Mendreczky gemeinsam mit Katalin Kortmann-Járay, Dominika Trapp und Rita Süveges. Die Ausstellung trägt den Titel „Den Rahmen sprengen“ und verweist auf den Umstand, dass viele der Nominierten die herkömmlichen Bildformate verlassen oder diese in Serien, Cluster-Werke oder Rauminstallationen aufgelöst haben.

Die Ausstellungen wurden von Vitus Weh und Katharina Hoffmann kuratiert.

Weitere Informationen finden Sie auf unsere Webseite www.esterhazy-now.at/ausstellungen



„Wie bereits in den vergangenen Jahren, erwartet auch heuer die Gäste ein abwechslungsreiches Programm an Kunstausstellungen in Eisenstadt. Es freut mich sehr, dass die Gewinnerinnen und Gewinner des Esterhazy Art Awards 2023 ihre Kunstwerke im Schloss ausstellen und ihnen so auch in Österreich eine Bühne geboten wird“, so Vitus Weh, Berater für zeitgenössische Kunst der Esterhazy Privatstiftung NOW Esterhazy Contemporary.



Nicht nur im Schloss Esterházy gibt es neue Ausstellungen zu entdecken. Im benachbarten Kunstverein in der Joseph-Haydn-Gasse 1 findet um 15:00 Uhr die Eröffnung „Weiterbauen – Architektur als Prozess“, eine Ausstellungskooperation mit dem Forschungsbereich für Gebäudelehre und Entwerfen der TU Wien, statt. Gezeigt werden Entwürfe von Ursula Aichner, Anna Bernbacher, Lukasz Brierre, Andreas Frank, Sarah Gabra, Anna-Lina Glanzer, Lukas Hellgoth, Kristin Heußer, Tobias Hotzy, Paula Kessing, Marcel Kromp, Justus Müller, Helen Radermacher, Katharina Reiner, Elena Thöni, Alexandra Giulia Torggler, die im Rahmen der Lehrveranstaltung „Weiterbauen – Ehemaliges Augustinerkloster“ unter der Leitung von Leonhard Panzenböck und Julia Thaler im Forschungsbereich für Gebäudelehre und Entwerfen der Technischen Universität Wien entstanden sind.



Musikalisch begleitet wird der Saisonstart und das Festival UMGANG von einer getanzten Cachucha in der Tanzpassage, von „Joseph Haydn“ auf der Orgel in der Schlosskapelle und der Band „Major Shrimp“ im Innenhof des Schlosses.



Abwechslungsreiches Familienprogramm

Mit einem Spielecafé im Schloss Esterházy für Familien wird die neue Saison von Esterhazy Kids & Family eröffnet. Spezielle Drinks, kleine Snacks und lustige Brettspiele erwarten Groß und Klein im Café „Maskaron“. Zusätzlich gibt es ein Rätselquiz, um dieses Wochenende zu einem Highlight für die ganze Familie zu machen.

Um 14:30 Uhr findet eine kostenpflichte Kinderführung durch das Schloss Esterházy statt. Ein besonderer Überraschungsgast hat sich ebenfalls für den Saisonstart angekündigt: „Joseph Haydn“ höchstpersönlich wird zweimal ein Kurzkonzert (kostenloser Eintritt) auf der Haydn-Orgel in der Schlosskapelle geben – um 13:00 Uhr und um 13:40 Uhr.



Alle Infos auch auf: www.esterhazy.at/kids

„Das Schloss Esterházy ist nicht nur ein geschichtsträchtiges Gebäude, sondern von jeher auch ein Ort für Kunst und Kultur. Mit unserem attraktiven Programm an Ausstellungen und Veranstaltungen starten wir in die neue Saison. Wir öffnen unsere Türen für Besucherinnen und Besucher jeden Alters“, so Erwin Windisch, Leiter Betrieb Schloss Esterházy.



Informationen zu den Öffnungszeiten, Führungen und Jahresveranstaltungen finden Sie hier: www.esterhazy.at