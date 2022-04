See Opening & LakeSound Festival im Seebad Breitenbrunn

+1

Die Saisoneröffnung am Neusiedler See startet! Das Seebad Breitenbrunn ist von 29. April bis 1. Mai mit einem großartigen Wassersport-Programm dabei. Am 30. April startet wieder die Veranstaltungsreihe LakeSound Festival. Den Auftakt geben die Bands Black Stars und 5/8erl in Ehr´n.

Black Stars

Die Tage werden länger, die Sonne zeigt sich immer häufiger und die pannonische Seeregion erwacht. Beim diesjährigen See Opening, organisiert vom Tourismusverband Nordburgenland, wirken zehn Seegemeinden mit einem abwechslungsreichen Programm an Sportaktivitäten, Kulinarik, Kultur und Mode mit. Auch das Seebad Breitenbrunn ist mit dabei.



Wassersport-Fans können sich während des See Opening von 29. April bis 1. Mai auf eine Vielfalt an Aktivitäten freuen. Neben Schnuppersegeln, einer Wingvorführung oder dem Wasserfahrrad-Kurs besteht die Möglichkeit sich Stand-Up-Paddle-Boards (SUP) oder Kajak Sit on Top zu einem vergünstigten Preis auszuborgen.



„Das Seebad Breitenbrunn ist nicht nur für Wassersport, sondern auch für Erholung, Genuss und Urlaubsflair bekannt. Die Strandbar Windsbraut mit einem großen, offenen Gastgarten und köstlichen Speisen und regionalen Drinks verköstigt unsere Gäste. Für den musikalischen Genuss sorgt auch heuer wieder das LakeSound Festival“, so Jürgen Narath, Gesamtleiter Immobilien bei Esterhazy.



Start des LakeSound Festival

Nach den erfolgreichen Konzertabenden vergangenes Jahr wird es auch heuer wieder musikalisch im Seebad. Am 30. April treten die Local Band Black Stars und 5/8erl in Ehr’n auf.



Die Bandkollegen Dieter Kolbeck, Erich Ermler, Walter Krichmeyr, Martin Mauer, Kurt Kozina, Thomas Böhm und Herbert Schwarz werden mit ihrer Band Black Stars den Austropop an den Neusiedler See bringen. Seit 2014 musiziert die Band und spielt dabei leidenschaftlich gerne Musikstücke von Georg Danzer, Reinhard Fendrich und Co.



5/8erl in Ehr’n sind seit knapp über 15 Jahren in der österreichischen Musikwelt kaum wegzudenken. Der Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban sorgt für einen unverwechselbaren Bandsound. Robert Slivovsky, Max Gaier, Hanibal Scheutz, Miki Liebermann und Clemens Wenger werden am ersten LakeSound Konzertabend 2022 die Gäste in ihren musikalischen Bann ziehen.