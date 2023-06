Seefestspiele Mörbisch 2024: „My Fair Lady“

+1

Eine „Erstaufführung“ mit Topstar Mark Seibert

Nach dem großartigen Verkaufserfolg beim diesjährigen Sommerhit „MAMMA MIA!“, kündigen Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil und Generalintendant Alfons Haider bereits das nächste Highlight der Seefestspiele Mörbisch an!

In der Saison 2024 wird „My Fair Lady – Das Musical“ aufgeführt werden. Jedoch nicht in der bisher bekannten, klassischen Version, sondern erstmals in einer zeitgemäßen Interpretation. Geplant sind 20 Vorstellungen, beginnend mit der Premiere am 11. Juli 2024 bis 17. August 2024. Der Kartenverkauf startet am Montag, 19. Juni 2023 um 8 Uhr.



„Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen …“

Wer kennt sie nicht, die Klassik-Hits aus „My Fair Lady“! „Ich hätt‘ getanzt heut Nacht“, „Es grünt so grün“, „Mit ´nem kleenen Stückchen Glück“ und viele mehr. Viele Menschen träumen schon im Kindesalter davon, was sie einmal werden möchten, „Eliza Doolittles“ größter Wunsch ist es, Verkäuferin in einem noblen Londoner Blumenladen zu werden. Da sie jedoch aus ärmlichen Verhältnissen stammt und nicht einmal ihre Muttersprache ordentlich beherrscht, ist sie von der Gesellschaft ausgeschlossen und lebt davon, Souvenirs auf der Straße zu verkaufen. Professor Henry Higgins trifft in der U-Bahn auf das störrische Mädchen und macht es sich zur Aufgabe, Eliza in eine feine Dame zu verwandeln. Ob das gelingt, erfahren Sie 2024 bei den Seefestspielen Mörbisch.

„Wir übernehmen die Geschichte von „My Fair Lady“ beinahe unverändert, die Handlung wird jedoch in das London des Jahres 2020 verlegt. Dafür ist es notwendig, das Stück textlich und musikalisch zu überarbeiten, wobei der Musical-Charakter des Stücks mehr als bisher betont werden soll“, so Generalintendant Alfons Haider.

„Darüber hinaus wird auch das Rollenbild von Mann und Frau in der heutigen Zeit in unsere Fassung übernommen, was u.a. zu einer gesellschaftskritischen Betrachtung des Verhaltens von Prof. Higgins gegenüber Eliza führen wird.“

Für die musikalische Überarbeitung wird Christian Frank verantwortlich sein, die textliche Überarbeitung wird von Johannes Glück erfolgen, „der der Sprache von Eliza einen modernen Slang verpassen soll“, so Haider.

Die Rolle von Prof. Higgins wird niemand geringerer als Musicalstar Mark Seibert verkörpern, der erstmals auf der Mörbischer Seebühne zu sehen sein wird! Große Erfolge feierte er bereits u.a. in „Elisabeth“ als „Der Tod“, in „Tanz der Vampire“ als „Graf v. Krolock“, sowie aktuell in „Rebecca“ als „Maxim de Winter“.



Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „My Fair Lady wurde hier zuletzt 2009 aufgeführt – mit großem Erfolg. Nach 15-jähriger Pause wird die pulsierende Weltstadt London erneut auf die Seebühne Mörbisch gebracht, in all ihren Farben und Diversitäten, aber auch mit den modernen Errungenschaften der heutigen Zeit. Mit unserer zeitgemäßen Adaption von „My Fair Lady“, die bei uns den Zusatz „Das Musical“ führen wird, wollen wir nicht nur für Unterhaltung sorgen, sondern auch im nächsten Sommer ein generationenübergreifendes Musical auf unser Programm nehmen, von dem sich jeder die für ihn passende Botschaft mitnehmen kann. „Unsere Lady“ wird ein modernes Märchen werden und damit genau die Erwartungshaltung unseres Publikums erfüllen.“



My Fair Lady – Das Musical

Von 11. Juli bis 17. August 2024

Premiere: 11. Juli 2024

Der Kartenverkauf startet am Montag, 19. Juni 2023, ab 8:00 Uhr

15 % Frühbucher-Bonus bis 30. September 2023 (ausgenommen Logenkarten) – bei Bestellungen im Ticketbüro (+43 (0) 2682 66 210) oder im Webshop der Seefestspiele Mörbisch (www.seefestspiele‐moerbisch.at)