MAMMA MIA! sprengt alle Grenzen!

Zwei weitere Zusatzvorstellungen fixiert

Der bisherige Verkaufserfolg beim diesjährigen Sommerhit „MAMMA MIA!“ nimmt kein Ende! Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil besuchte das Ensemble auf der Seebühne Mörbisch, um persönlich einen Vorgeschmack auf diesen Hit im burgenländischen Kultursommer zu erhalten. All jene, die trotz zusätzlicher Vorstellungen bislang keine Karten im bereits ausverkauften Musical ergattern konnten, dürfen sich nun freuen, denn im Gepäck hatte Landeshauptmann Doskozil großartige Nachrichten: Gemeinsam mit Generalintendant Alfons Haider nahm er den heutigen Probenbesuch zum Anlass, um noch zwei weitere Zusatzvorstellungen am 23. Juli sowie am 7. August anzukündigen. Die Karten für den 10. und 11. Zusatztermin sind ab sofort erhältlich. Jetzt heißt es wieder: Schnell zugreifen, denn diese Termine sind die beiden allerletzten Möglichkeiten, MAMMA MIA! auf der Seebühne zu erleben.

Generalintendant Alfons Haider: „Nachdem wir in den letzten Wochen so viele Anfragen nach Tickets erhalten haben, die wir nicht mehr erfüllen konnten, haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden, noch zwei Termine anzusetzen. Wir haben schon erwartet, dass der Musical-Hit „MAMMA MIA!“ viele Personen ansprechen wird. Dass wir jedoch bereits Wochen vor der Premiere ausverkauft sind, und weiterhin solch ein großes Interesse besteht, davon konnten wir nur träumen. Es freut mich umso mehr, dass wir es nun doch noch geschafft haben, weitere zwei Zusatztermine anbieten zu können. Dazu braucht es ein tolles Team, das zusammenhält und noch einmal alles gibt. Ein großes Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Seefestspiele Mörbisch, an das gesamte Ensemble, die Musiker und Techniker!“



Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil: „Es ist einmalig in der 66-jährigen Erfolgsgeschichte der Seefestspiele Mörbisch, bereits einen Monat vor der Premiere ausverkauft zu sein. Umso mehr war es uns ein großes Anliegen, dass weitere 12.000 und somit insgesamt über 180.000 Gäste in den Genuss dieser Produktion kommen können. Ich möchte mich beim Team der Seefestspiele Mörbisch für diesen Einsatz und die Euphorie, diesen Erfolg so mitzutragen, bedanken. Das gesamte Ensemble leistet damit auch einen wertvollen Beitrag zum erfolgreichen Sommertourismus im Burgenland. Mit dem großen Erfolg von MAMMA-MIA! begeistern wir heuer wieder viele neue Gäste für Mörbisch und nehmen diesen Schwung auch in die nächste Saison mit. 2024 haben wir mit „My Fair Lady – Das Musical“ und Publikumsliebling Mark Seibert das nächste Top-Highlight für die Seebühne fixiert. Der Vorverkauf dafür läuft, in nur drei Tagen haben wir bereits über 1000 Tickets verkauft. Das ist für mich ein klarer Beweis, dass sich das Musical in Mörbisch bestens etabliert hat.“



Beim heutigen Medientermin wurde erstmalig ein gigantisches Bühnenelement präsentiert. Die Discokugel hat einen Durchmesser von 9 Metern, ist 11,5 Meter hoch und gilt als größte mobile Discokugel der Welt.



Für die heurige Produktion von MAMMA-MIA! bei den Seefestspielen Mörbisch wurden ursprünglich neunzehn Vorstellungen angesetzt. Durch das große Interesse und den regelrechten Publikumsansturm auf das Kultmusical wurden im Lauf der vergangenen Monate bereits neun Zusatzvorstellungen in das Programm aufgenommen. Mit dem heutigen Tag gelangen noch die zehnte und elfte Zusatzaufführung in den Verkauf. Die Karten dafür kann man ab sofort erwerben, am besten online unter seefestspiele.at/tickets-shop, telefonisch unter + 43 (0) 2682 / 66210 oder per Mail unter tickets@seefestspiele.at.





MAMMA MIA!

Von 13. Juli bis 20. August 2023

Premiere: 13. Juli 2023

Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at