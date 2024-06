Sommer im Glas mit Weekend Vibes: Wine O’Clock am Weingut Esterházy

+1

Am 14. Juni und 13. September findet am Weingut Esterházy die Veranstaltung Wine O’Clock statt. Das Event lädt Weinliebhaber und Genießer zu einem unvergesslichen Geschmackserlebnis ein.



An zwei Sommerabenden haben Gäste die Möglichkeit im Rahmen einer Verkostung an der Weinbar ihr Wissen über die Weinvielfalt des Weinguts Esterházy zu vertiefen und exklusive Weine vom Leithaberg zu probieren. Darüber hinaus wird eine Käseverkostung mit Produkten von VORARLBERG MILCH angeboten, welche hervorragend mit den Weinen harmonieren. Die Rollende Markthalle von PANNATURA verwöhnt mit regionalen Schmankerln, während auf der hauseigenen Bahn Boule oder Pétanque gespielt werden kann.



NEU: Nicht nur die Geschmackssinne werden verwöhnt. Für die passende musikalische Untermalung sorgt die akustische Coverband Mai Tunes. Mit ihrer gemütlichen Chillout Hintergrundmusik begleiten sie die Gäste in den wunderschönen Sonnenuntergang im Schaumweingarten.



Wine O’Clock verspricht eine Veranstaltung für alle Sinne zu werden, die die Besucher in die Vielfalt der Weinkultur in idyllischer Atmosphäre entführt.



Wo:

Weingut Esterházy,

Trausdorf 1, 7163 Trausdorf Österreich



Wann:

14.06.2024, 16 Uhr – 22 Uhr

13.09.2024, 16 Uhr – 22 Uhr



Eintritt am Tag der Veranstaltung: EUR 25,- (inkl. Unlimitierte glasweise Weinverkostung an der Weinbar sowie eine Käseverkostung mit Produkten von VORARLBERG MILCH) + EUR 10,- Einkaufsgutschein ab einem Weineinkauf von EUR 50,- bei Kauf oder Bestellung am selben Tag im Weinguts Shop. Versand und Abholung am nächsten Tag sind auch möglich. Glaspfand EUR 5.-



Das WEINGUT ESTERHÁZY – Besinnung auf Lage und Ort

Wein gehörte bei Esterhazy seit Jahrhunderten dazu: Erste Belege für burgenländischen Weinbau von Esterhazy stammen aus dem Jahr 1612, die Kelleraufzeichnungen reichen bis 1758 zurück. Seit knapp zwei Jahrzehnten findet die Vinifikation der Trauben in Trausdorf nahe dem Leithagebirge eine zeitgemäße neue Heimat. Im Jahr 2023 wurde mit dem Abschluss der Biozertifizierung ein neuer wichtiger Meilenstein gesetzt. Handverlesene Trauben aus sechs umliegenden Gemeinden, bis zu maximal zehn Kilometer vom Weingut entfernt, gedeihen auf Muschelkalk und Glimmerschiefer an den östlichsten Ausläufern der Alpen im Nordburgenland. Sanfter Rebschnitt, schonende Bodenbearbeitung und Bio-Kompost vom benachbarten Bio-Landgut Esterhazy fördern die Vitalität der Pflanzen und sorgen für optimales Traubenwachstum. Das Ergebnis: elegante Weine mit mineralischem Charakter, die die Einzigartigkeit des Terroirs widerspiegeln. Erfahren Sie mehr unter esterhazywein.at



Jubiläum: 30 Jahre Esterhazy Stiftungen

„Vielfalt.Innovation.Tradition.“ – Unter Bezugnahme auf die Grundwerte Esterhazys feiert der kulturelle wie wirtschaftliche Leitbetrieb und Impulsgeber im pannonischen Raum sein 30-jähriges Stiftungsjubiläum. Seit Melinda Esterházy ab 1994 das historische Erbe in die Esterhazy Stiftungen einbrachte, wurden über 224 Mio. Euro in die Region investiert. Durch kontinuierlichen Auf- und Ausbau von Strukturen und unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten avancierte Esterhazy zur zentralen Institution in den Bereichen Kultur und Tourismus, Kulinarik, Wein, Immobilien sowie Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutzagenden. Esterhazy zählt zu den Top-Arbeitgebern in Österreich und beschäftigt rund 550 bestqualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Erfahren Sie mehr unter esterhazy.at