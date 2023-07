Sommeraktivitäten im Seebad in Breitenbrunn

+1

Baden, Sporteln, Schlafen und Veranstaltungen

Ein Sandstrand mit viel Platz zum Sandburgenbauen, ein Kinderspielplatz zum Austoben und eine große Liegewiese zum Sonnenbaden versprühen einen Hauch von Urlaubsfeeling. Ob Action, Entspannung, Kulinarik, Natur oder Übernachten – das Seebad in Breitenbrunn bietet für jede Altersgruppe die passende Freizeitaktivität.



„Die Bauphasen sind so geplant, dass das Seebad Breitenbrunn in den Sommermonaten fast ungestört genutzt werden kann. Die besonders geräuschintensiven Arbeiten wurden noch vor Beginn der Saison abgeschlossen. Die Liegewiese bleibt von den Umbauarbeiten unberührt und die Windsbraut hat seit Mai geöffnet“, erklärt Mag. Jürgen Narath, Leiter Esterhazy Immobilien.



Frische regionale Snacks wie Wraps, Bowles und Salate, aber auch Klassiker wie Fish and Chips, Schnitzel im Stanitzel, Langos und köstliche Süßkartoffel sind auf der Speisekarte der Windsbraut zu finden. Mit diesem kulinarischen Angebot und gekühlten Getränke gegen den Durst lädt die Strandbar Windsbraut zum Verweilen im Seebad ein.



Veranstaltungen in den Sommerferien

Am 29. Juli 2023 von 15:00 bis 18:00 Uhr macht die SPORTUNION im Rahmen der Veranstaltungsreihe actionday einen Zwischenstopp in Breitenbrunn. Mit viel Geschick und Koordination können Besucher Wassersportarten wie Kiten, Surfen sowie Stand-Up paddeln und Grundlagen des Segelns kennenlernen und ausprobieren. Mit diesem Aktionstag möchte man Personen für mehr Sport begeistern und auf das vielfältige Angebot im Seebad in Breitenbrunn aufmerksam machen. Derzeit werden neben den Wassersportaktivitäten zusätzlich die Fahrradfähre im Juli und August angeboten. Noch dazu findet ab 14. Juli jeden Freitag in den Sommerferien Kinderbasteln mit Naturmaterialen von 13:00 bis 17:00 Uhr statt.



Auch das beliebte Musikevent LakeSound kehrt in den Sommermonaten zurück. Allerdings dieses Mal in der Kino Edition am See. Am 18. und 19. August wird auf der Sportwiese (im Bereich der Surf- und Kiteschule) heuer erstmalig „Movie Nights presented by LakeSound“ veranstaltet. Gespielt werden um 20:15 Uhr der Monty Python-Film „Das Leben des Brian“ und „The Big Lebowski“ von den Cohen-Brüdern. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist kostenfrei.



Übernachtungsangebote

Morgens die Sonne über den See aufgehen sehen und am Abend die Spiegelung des Mondes im Wasser beobachten. Camping im Seebad in Breitenbrunn ist ein einzigartiges Erlebnis. Geschlafen werden kann dabei im selbst mitgebrachten Zelt, im angereisten Campingbus oder in einem der gemieteten Glamping-Zelte. Während des Aufenthaltes stehen allen Gästen am Campingplatz Sanitäranlagen, warme Duschen und ein Serviceraum mit Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank und Spüle zur Verfügung.

Täglich von 7:00 bis 10:00 Uhr ist die heimische Bäckerei mit süßen und pikanten Köstlichkeiten vor Ort im Strandbad. Für den Hunger zwischendurch bietet die Strandbar Windsbraut kleine und große Snacks. Mit dem Angebot des Fahrrad- und E-Bike-Verleihs können Gäste die Region rund um den See erkunden.



Ausblick Modernisierungsphase

Bis zum Sommer 2024 wird das Seebad in Breitenbrunn in ein modernes, naturnahes Ferienresort mit Gastronomie und eigenem Veranstaltungsbereich umgewandelt. Die harmonische Einbindung der Tier- und Pflanzenwelt hat hohen Stellenwert beim Projekt. Daher erfolgen die einzelnen Bauschritte der Modernisierung in besonderer Rücksicht auf den sensiblen Lebensraum und in regelmäßigen Abstimmungen mit Sachverständigen. In der nächsten Bauphase (Start Herbst 2023) werden touristische Übernachtungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen naturnahen Konzepten wie Lodgepark oder Bungalowdorf umgesetzt. Ab 2024 wird das Seebad in Breitenbrunn mit dem Namen „Neuer Strand Neusiedler See“ in die Sommersaison starten.



Informationen zu den Öffnungszeiten, Ticketpreisen, Veranstaltungen und den nächsten Schritten der Bauarbeiten finden Sie unter: www.seebad-breitenbrunn.com