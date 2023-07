„Thank You For The Music, Mörbisch!” oder das „Sommermärchen der Superlative”

+1

Mörbisch Takes It All:Am Donnerstag, den 13. Juli 2023, feierte der Musical-Blockbuster „MAMMA MIA!” eine triumphale Premiere bei den Seefestspielen im burgenländischen Mörbisch. Weltbekannter ABBA-Sound, eine große Liebesgeschichte mit bevorstehender Hochzeit, eine enge Mutter-Tochter-Beziehung, drei potentielle Väter, dicke Freundschaften, ein faszinierendes Bühnenbild mit der Anmut einer griechischen Insel, ein stimmgewaltiges Ensemble, coole Choreographien und farbenfrohe Kostüme, pure Lebensfreude, die größte mobile Discokugel der Welt und ein nicht auf seinen Plätzen zu haltendes Publikum waren die Zutaten für einen schier unvergesslichen Abend.

In den letzten Wochen und Monaten hatte man das Gefühl, als würde das ganze Land auf den Start von MAMMA MIA! bei den Seefestspielen in Mörbisch warten. Die Vorfreude auf den Musical-Blockbuster mit den Welthits der schwedischen Kultband ABBA war das Gesprächsthema schlechthin. Der Kartenverkauf entwickelte sich zu einem wahren Ansturm. Zurecht. Denn wahrscheinlich gibt es kein anderes Musical, das dermaßen gute Laune und fröhliche Stimmung wie MAMMA MIA! versprüht. Das Zusammenspiel aus romantisch-komödiantischer Liebesgeschichte, typisch griechischer Lebensfreude und Musik, die scheinbar die ganze Welt im Blut hat, ist zur Ikone sommerlicher Leichtigkeit geworden. Dazu passiert 2023 im Burgenland etwas bisher Einzigartiges: der Musical-Welthit wird erstmals auf Europas größter Seebühne an den Ufern des Neusiedler Sees aufgeführt. MAMMA MIA! erfuhr am Donnerstagabend also Premiere an einem Ort, der für diese Produktion wie geschaffen scheint.



Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil: „Die Erwartungshaltung vor der Premiere war nach dem positiven Hype der letzten Wochen und Monate zugegeben riesengroß. Sie wurde nicht nur erfüllt, sondern bei Weitem übertroffen. Generalintendant Alfons Haider und sein Team haben mit dieser Produktion einen Coup gelandet und ich möchte allen Beteiligten von Herzen gratulieren. Mit Stand heute haben wir 178.912 Tickets verkauft, das entspricht einer Auslastung von von 98,33% – das ist ein großer Abend für die Kultur im Burgenland! Allen Gästen, die bis zum 20. August in die 30 Vorstellungen kommen werden, kann ich nach dieser Premiere ein unvergessliches Sommermärchen versprechen – Sie werden begeistert sein!”



Begeistert zeigte sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei seinem Premierenbesuch in Mörbisch: „Die Seefestspiele Mörbisch sind ein schöner Fixpunkt im österreichischen Kultursommer, deshalb freue ich mich sehr bei der Premiere dabei zu sein. Kultur und Unterhaltung macht uns Österreicherinnen und Österreicher aus, sie ist auch Teil unserer Identität. Konzerte, Festivals, Theater, all das ist gerade in Zeiten wie diesen enorm wichtig. Besonders in Mörbisch ist heuer zu sehen, wie groß die Freude der Besucherinnen und Besucher über einen unbeschwerten Abend sein kann.“

Generalintendant Alfons Haider zeigte sich nach den Wetterkapriolen und Ereignissen des heutigen Tages sichtlich bewegt: „Mir fallen heute aus mehreren Gründen große Steine vom Herzen: Zum einen, weil es dem Publikum offensichtlich gefallen hat. Wir haben im Vorfeld sensationell verkauft, aber jetzt hieß es auch dementsprechend abliefern. Das ist uns anscheinend gelungen. Zum anderen, weil der heutige Tag kein leichter war. Die Regenfronten haben uns bis zum Schluss beinahe den letzten Nerv gezogen und dann stand auch noch unser Ensemble-Bus bei der Anreise nach Mörbisch in einem Mega-Stau. Mit Maske und Kostümen rechtzeitig fertig zu werden, war extrem knapp. Aber jetzt bin ich glücklich und dankbar – selbstverständlich meinem genialen Team und natürlich besonders unserem sensationellen Publikum!”

Illustre Gäste auf den ausverkauften Rängen

Das Premierenpublikum war von der mitreißenden Vorstellung sichtlich begeistert. Darunter u.a. die Bundesminister Gerhard Karner und Martin Polaschek, Landeshauptmann und Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil mit seiner Frau Julia, EU-Kommissar Johannes Hahn, Steiermarks Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, die ehemaligen Landeshauptleute Hans Niessl und Hermann Schützenhöfer, Burgenlands Landtagspräsidentin Verena Dunst, Landtagspräsident Harald Sonderegger, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, die Landesrät:innen Daniela Winkler, Heinrich Dorner und Leonhard Schneemann, die Bundesminister a.D. Norbert Darabos und Karl Schlögl, EU-Botschafter Martin Selmayr, sämtliche Botschafter:innen aus 14 Ländern, der legendäre Mörbisch-Intendant Harald Serafin und seine Frau Ingeborg, der Künstlerische Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen Daniel Serafin, Landesdirektor des ORF Burgenland Werner Herics, Ö3-Talkerin Claudia Stöckl, Barbara Weißeisen von den Kultur-Betrieben Burgenland, Dietmar Tunkel vom Burgenland Tourismus, Stefan Ottrubay, Vorstand der Esterházy-Stiftungen und Generaldirektor der Esterházy-Betriebe, Karl Wessely, Geschäftsführer der Esterházy-Stiftungen, Vereinigte Bühnen Wien-GF Franz Patay, Musical-Intendant der Vereinigten Bühnen Wien Christian Struppeck, Musical-Star Maya Hakvoort, Schlagerstar Melissa Naschenweng, Schauspieler Ramesh Nair, Haubenköchin Lisl Wagner-Bacher, Dancing Star-Siegerin und Sängerin Missy May, Dompfarrer Toni Faber, Ex-Kicker Peter Schöttel, TV-Legende Peter Rapp, Musiker Lukas Fendrich, Ex-Miss-World Ulla Weigerstorfer, Superintendent Robert Jonischkeit, General Robert Brieger,Musicalstar Mark Seibert, TV- und Ex-Skistar Armin Assinger, LIFE+-CEO Gery Kessler, Musiker Waterloo, Pianist Rudolf Buchbinder, Bariton Clemens Unterreiner, Medienmanager Hans Mahr, das Schauspielerpaar Barbara Wussow und Albert Fortell, ORF-Wetter-Lady Christa Kummer, Mime Adi Hirschal, Fimproduzent Norbert Blecha, TV-Moderatorin Silvia Schneider, Society-Baumeister Richard Lugner, Vorstandsvorsitzender Burgenland Energie Stephan Sharma sowie Tänzer Willi Gabalier u.v.m.



Zur heurigen Produktion

Das Ensemble von Mörbisch umfasst 45 Solisten und Ensemblemitglieder, 20 Statisten sowie die auf der Bühne die größte mobile Discokugel der Welt (20 Tonnen, Durchmesser 9 m, Höhe 11,5). Insgesamt wurden 108 Kostüme für die Solisten geschneidert.



Mehr über die diesjährige Produktion ist noch am 22. Juli unter dem Titel „Carmen & Mamma Mia! Charisma auf Burgenlands Bühnen” um 17:55 Uhr auf ORF 2 zu sehen.

Premierenbesetzung/Hauptrollen

Bettina Mönch (Donna)

Anna Rosa Döller (Sophie)

Timotheus Hollweg (Sky)

Ines Hengl-Pirker (Tanja)

Milica Jovanovic (Rosie)

Lukas Perman (Sam)

Peter Lesiak (Bill)

Christof Messner (Harry)



Leading Team

Andreas Gergen (Regie)

Michael Schnack (Musikalische Leitung)

Walter Vogelweider (Bühnenbild)

Jonathan Huor (Choreografie)

Aleksandra Kica (Kostüme)

Andreas Fuchs (Lichtdesign)



Zum Stück

Das Musical MAMMA MIA! erzählt die Geschichte der alleinerziehenden Donna und ihrer 20-jährigen Tochter Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit das Geheimnis um ihren Vater lüften möchte. Themen wie Liebe, Freundschaft und Familie, Träume und Sehnsucht werden mit den unvergesslichen Hits von ABBA zu einer mitreißenden Bühnenshow mit viel Humor verwoben. Bereits über 60 Millionen Menschen hat MAMMA MIA! seit seiner Uraufführung 1999 weltweit begeistert – eine derart aufwändige Produktion dieses Musicals wie heuer in Mörbisch gab es aber noch nie!



Die Chance auf die letzten Restkarten

Für die heurige Produktion von MAMMA-MIA! bei den Seefestspielen Mörbisch wurden ursprünglich zwanzig Vorstellungen sowie die öffentliche Generalprobe angesetzt. Durch das große Interesse und den regelrechten Publikumsansturm auf das Kultmusical wurden im Lauf der vergangenen Monate neun Zusatzvorstellungen in das Programm aufgenommen. Die insgesamt 30 Vorstellungen waren in kürzester Zeit ausverkauft.

Ende vergangener Woche wurden mit denReisebüro-Partnern und den kooperierenden Ticketplattformen der Seefestspiele in Österreich, Deutschland und der Schweiz deren reservierte Kontingente abgerechnet. Ab sofort gibt es dadurch pro Vorstellung noch einige wenige Tickets zu erstehen. Wer also doch noch einen Kurzurlaub für einen Abend mit griechischem Flair und 20 Welthits von ABBA erleben möchte, kann im Webshop der Seefestspiele unter www.seefestspiele-moerbisch.at, telefonisch unter +43 (0) 2682/66210 oder an der Abendkassa auf dem Festivalgelände in Mörbisch noch den letzten Rest an Restkarten ergattern.



Generalintendant Alfons Haider: „Nach wie vor bekommen wir tagtäglich unzählige Anrufe mit Kartenwünschen, die wir auf Grund des bisherigen Verkaufserfolges leider nicht mehr erfüllen können. Es bricht mir jedes Mal das Herz, wenn wir jemanden absagen müssen. Deshalb freut es mich sehr, dass wir nach Abrechnung mit unseren Kooperationspartnern ab sofort pro Vorstellung zumindest noch ein paar wenige Restkarten anbieten können. Deshalb mein Appell: Bitte melden Sie sich rasch bei uns, schauen Sie im Webshop oder persönlich in Mörbisch vorbei, „a bisserl was geht noch …“ Aber das ist jetzt definitiv die letzte Chance auf MAMMA MIA! in Mörbisch! Sollte es bedauerlicherweise nicht mehr klappen, kann ich auf Grund der heurigen Erfahrung nur empfehlen, sich schon jetzt Tickets für nächstes Jahr zu sichern – MY FAIR LADY – DAS MUSICAL wird mit Sicherheit auch ein Hit!“



Ausblick auf 2024

Nach dem großartigen Verkaufserfolg beimdiesjährigen Sommerhit „MAMMA MIA!“,kündigten Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil und Generalintendant Alfons Haider bereits dasnächste Highlightder Seefestspiele Mörbisch an!In der Saison2024wird„My Fair Lady – Das Musical“aufgeführt werden. Jedoch nicht in der bisher bekannten, klassischen Version, sondernerstmals in einerzeitgemäßen Interpretation. Geplant sind 20 Vorstellungen, beginnend mit der Premiere am 11. Juli 2024 bis 17. August 2024. DerKartenverkauf läuft bereits.In der männlichen Hauptrolle des Prof. Higgins wird erstmals in Mörbisch Musicalstar Mark Seibert zu sehen sein.

MAMMA MIA!

Von 13. Juli bis 20. August 2023

Premiere: 13. Juli 2023

Resttickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at