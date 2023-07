Wie unerwartete Erlebnisse das Wohlbefinden steigern

0

Ob man sie mag oder nicht – Überraschungen sind ein Bestandteil unseres Lebens. Sie verleihen dem Leben Farbe und machen den Alltag etwas aufregender. Manche Menschen schätzen Unvorhersehbares jedoch weniger und bevorzugen Berechenbarkeit und Stabilität. Überraschungen lösen im Gehirn ein intensives Gefühl von Aufregung und Freude aus und versorgen das Gehirn mit Glückshormonen. Ein Grund mehr, Unerwartetes in der Alltagsroutine zuzulassen.

Was Überraschungen im Gehirn bewirken

Unser Gehirn hat von Natur aus ein Verlangen nach neuen Informationen. Dieser angeborene Drang nach Neuigkeiten hat schon unseren Vorfahren geholfen, sich in einer ständig verändernden Umwelt zurechtzufinden und sich an neue Situationen anzupassen. Wenn ein unerwarteter Reiz auftritt, werden verschiedene Neuronen aktiviert. Das Gehirn belohnt das Erleben von Überraschungen und unerwarteten Ereignissen durch das Freisetzen von sogenannten Glückshormonen. Es fördert damit die Motivation, Informationen zu verarbeiten und Neues zu erkunden. Unvorhergesehenes fühlt sich gut an. Das ist der Grund, warum Events, Überraschungsreisen oder spannende Erlebnisse wie eine Fahrt mit dem Quad oder Jeep so großen Zulauf haben. Sie unterbrechen die Alltagsroutine und bringen das Kribbeln zurück. Kleine Überraschungen und kreative Gesten, wie ein spontanes Frühstück im Bett, ein unerwartetes Geschenk oder eine humorvolle Notiz sorgen ebenfalls für Glücksgefühle.

Slot Spiele und der Reiz des Unerwarteten

Unvorhersehbarkeiten und unerwartete Ereignisse spielen auch bei Slots eine wesentliche Rolle. Ein Jackpot ist die aufregendste Art, eine Überraschung zu erleben. Während sich die Walzen drehen, warten Spieler nervenkitzelnde Sekunden voller Vorfreude auf einen Gewinn, bis sich die richtige Kombination zeigt – oder eben nicht. Erwartung und Adrenalinspiegel steigen dabei in hohem Maße an, während die verschiedenen Symbole der Slot Spiele sich auf dem Bildschirm abwechseln. Spannung ist hier garantiert. Doch ein Jackpot ist nicht das einzige Ereignis, das bei Gewinnspielen für aufregende Überraschungen sorgt. Bei vielen Slot Spielen werden unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich verschiedene Features und Bonusspiele mit weiteren Gewinnmöglichkeiten oder zufällige Ereignisse und Funktionen aktiviert, die das Spiel spannend halten.

Die ständige Suche nach dem Kick

Der Wunsch nach Hochgefühlen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Die meisten von uns sind ständig auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Abwechslung, um die guten Gefühle zu erlangen, die mit spannenden Aktivitäten verbunden sind. Die Jagd nach dem Nervenkitzel ist tief in unseren Genen verankert und unser Gehirn tut sein Bestes, diesem Verlangen nachzukommen. Wir brauchen den Kick, der uns antreibt, die Komfortzone zu verlassen. Ob Extremsport, Lottospiel oder eine Achterbahnfahrt – alle Momente, in denen ein Hochgefühl oder ein Rausch ausgelöst wird, versorgen den Körper mit Endorphinen, die für Vergnügen und Lust sorgen. Doch was so angenehm klingt, bringt auch Risiken mit sich und kann zur Sucht führen. Selbst der Blick auf das Smartphone oder das Checken der E-Mails in der Hoffnung auf Neuigkeiten sorgen für die Ausschüttung von Dopamin. Einige Menschen streben nach immer stärkeren Erfahrungen, um den Level der Aufregung zu halten. Hat das Gehirn erst einmal herausgefunden, auf welche Weise die Glückshormone ausgeschüttet werden und wie das gewünschte High zuverlässig wiederholt wird, will es nicht mehr aufhören. Ein gesundes Gleichgewicht und ein verantwortungsvoller Umgang mit den eigenen Grenzen helfen bei der Gratwanderung zwischen der Suche nach Wohlgefühlen und der Gefahr durch die Sucht.

Bild: Pixabay