Leinen los 2023

Literaturfest am Neusiedler See



So, 10. September 2023 11:00 – 13.30 Uhr

Seebad Mörbisch, Hafen der Schifffahrtslinie Drescher

Mit dem Literaturfest Leinen los startet das Literaturhaus Mattersburg auch heuer wieder in den Herbst. Sprache und Klang treffen auf die spezifische Atmosphäre des Neusiedler Sees. Wir stellen Schriftsteller:innen vor, die in ihrem Schreiben Grenzen überschreiten und Begegnungen möglich machen. Das entspricht der Besonderheit der Region rund um den Neusiedler See – einem Landstrich, in dem sich viele historische und kulturelle Erfahrungen Europas treffen und in den die Grenzen zwischen Ost und West eingeschrieben sind.

Diesmal gehen wir mit Ilija Trojanow und seinem neuen Roman „Tausend und ein Morgen“ auf Zeitreise, Dine Petrik entführt uns in die Welt der Lyrik und der Journalist, Wolken- und Vogelliebhaber Klaus Nüchtern bringt einige seiner „Famosen Vögel“ mit an Bord. Gitarrenklänge von Tim Martina Schäffer begleiten die literarische Schifffahrt.

Ticket: 18 Euro

Das Ticket umfasst Schifffahrt, Lesungen und Musik.

Treffpunkt ist im Seebad Mörbisch, im Hafen der Schifffahrtslinie Drescher (Drescher Touristik, Badeanlage 1, 7072 Mörbisch am See). Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.Buchen können Sie ausschließlich im Vorverkauf unter office@literaturhausmattersburg.at