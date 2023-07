+1

Joseph Haydns Musik am Originalschauplatz von 6. Juli bis 25. August jeden Donnerstag und Freitag jeweils um 11.00 Uhr

klassik

Die beliebten Sommer-Matineen im Schloss Esterházy in Eisenstadt bieten ab 6. Juli die Möglichkeit, die Musik Joseph Haydns am Originalschauplatz seines Schaffens zu erleben: Der große Komponist lebte und wirkte über vier Jahrzehnte am Hof der Familie Esterházy. Viele seiner Werke wurden in Eisenstadt uraufgeführt. Die besondere Atmosphäre dieses historischen Ortes fasziniert bis heute noch Gäste aus aller Welt.



Wie in den Jahren zuvor darf man sich auch heuer wieder auf das joseph Haydn brass und das Haydn Quartett freuen. joseph Haydn brass ist, mit seinen Mitgliedern Peter Bauer (Trompete), Johann Stangl (Trompete), Florian Janezic (Horn), Robert Pöpperl (Posaune) und Mario Smetana (Tuba), seit seiner Gründung im Jahr 2000 fixer und vitaler Bestandteil des burgenländischen Musiklebens.

Fritz Kircher (1. Violine), Martin Kocsis (2. Violine), Gerswind Olthoff (Viola) und Nikolai New (Cello) bilden zusammen das Haydn Quartett, welches seinen Stammsitz im Schloss Esterházy in Eisenstadt hat.



Die Klänge von joseph Haydn brass und des Haydn Quartetts können an folgenden Terminen genossen werden:

Juli mit Programm 6. joseph Haydn brass Brass-Quintett 7. Haydn Quartett Streichquartett 13. joseph Haydn brass Brass-Quintett 14. Haydn Quartett Streichquartett 20. joseph Haydn brass Brass-Quintett 21. Haydn Quartett Streichquartett 27. joseph Haydn brass Brass-Quintett 28. Haydn Quartett Streichquartett August mit Programm 3. joseph Haydn brass Brass-Quintett 4. Haydn Quartett Streichquartett 10. joseph Haydn brass Brass-Quintett 11. Haydn Quartett Streichquartett 17. joseph Haydn brass Brass-Quintett 18. Haydn Quartett Streichquartett 24. joseph Haydn brass Brass-Quintett 25. Haydn Quartett Streichquartett

Tickets (erhältlich im Ticketshop oder auch online)

Erwachsene: € 19,00

Ermäßigt*: € 16,00 (Senioren, Schüler, Studenten, Gruppen)

Familienticket: € 41,00 (gültig für Eltern oder Großelter und drei Kinder bis 16 Jahre)

Kombiticket: € 27,00 (je 1 Eintritt „joseph Haydn brass“ & „Haydn Quartett“)