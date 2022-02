Veranstaltungsprogramm März Kulturzentren Burgenland

+1

Mit viel Humor starten die Kulturzentren in den Häusern in Eisenstadt, Oberschützen und Güssing in den März. Auf die Gäste warten hochkarätige Kabarettabende mit Manuel Rubey oder dem Kabarettduo Maschek. Auch die rasanten Theater-Inszenierungen Meine rosarote Hochzeit bzw. Schlimmer wird’s nimmer versprechen köstliche Unterhaltung für das Theaterpublikum.

Mit zwei Aufführungen – dem klassischen Grimm-Märchen Das tapfere Schneiderlein bzw. der Familienshow Feuerwehrmann Sam – startet auch das Kindertheater so richtig in den Frühling durch! Auf alle Schlagerfans wartet außerdem ein schwungvoller Auftritt der Nockis in Oberschützen; viel Wiener Charme werden hingegen die Wiener Comedian Harmonists in Eisenstadt versprühen.

Programmübersicht: