Veranstaltungsprogramm Mai/Juni Kulturzentren Burgenland

Mit Viktor Gernot, Kristina Sprenger und Ferry Öllinger stehen im Mai hochkarätige Stars am Veranstaltungsprogramm der Kulturzentren Burgenland. Im Juni gastiert Peter Wagners exquisite Bühnenperformance „Der Fluss sucht sich ein neues Bett“ im KUZ Eisenstadt.



15 Jahre sind seit Viktor Gernots Solo-Début vergangen, ganze 30 Jahre seit den frühen Anfängen im Wiener Graumanntheater. Nun steht er mit seinem neuen Solokabarett „Nicht wahr?“ im KUZ Eisenstadt auf der Bühne.



Kristina Sprenger und Ferry Öllinger brillieren in Arthur und Claire, einer wunderbaren Komödie über zwei Selbstmordkandidaten, die das Schicksal zusammenführt.



Im Rahmen des Jubiläums 40 Jahre Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt gastiert Peter Wagners exquisite Bühnenperformance „Der Fluss sucht sich ein neues Bett“ in Eisenstadt. Unter dem Motto „Über Bestehendes, Verlorenes und neu Hinzugebrachtes“ entführt das Ensemble das Publikum in die Musikwelten des Burgenlandes. Der Bogen spannt sich von deutscher Mundart über Werke in Kroatisch, Ungarisch oder Romanes bis hin zu Persisch, Mongolisch, Afghanisch und Hebräisch. Virtuell eingespielte Beiträge bilden mit den live gesungenen Liedern ein stimmungsvolles Gesamtbild.



Das Kinder-Theaterstück „Elio mit dem geheimnisvollen Koffer“ zeigt mit viel Fantasie und Humor wie Kinder durch Aufgaben wachsen.





Programmübersicht:



KABARETT:

VIKTOR GERNOT – Nicht Wahr?

Donnerstag, 12. Mai 2022, 19:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

THEATER:

ARTHUR UND CLAIRE – Mit Kristina Sprenger und Ferry Öllinger

Freitag, 13. Mai 2022, 19:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Samstag, 14. Mai 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Güssing



DER FLUSS SUCHT SICH EIN NEUES BETT – Gesungener Theater-Essay in 14 Sprachen

Mittwoch, 15. Juni 2022, 19:00 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt



KINDERTHEATER:

ELIO MIT DEM GEHEIMNISVOLLEN KOFFER – Fantastisches Theaterstück mit viel Magie

Sonntag, 15. Mai 2022, 14:00 und 16:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt