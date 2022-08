Workshop 🌹Die Rose in Kunst und Kultur

+1

ROSE IS A ROSE IS A ROSE IS A ROSE (Gertrude Stein 1913)

DIE ROSE IN KUNST UND KULTUR

WORKSHOP mit DORIS GUTH & ORPHELIA HERDITS

Freitag 26. August 2022, 15 – 19.30 Uhr┬á­čôů

Im Kunstverein Eisenstadt­čôŹ

Der Kunstverein Eisenstadt l├Ądt zu einem interdisziplin├Ąrem Workshop (kostenfrei) zwischen kunsthistorischen Betrachtungen zu Kunstwerken mit der Rose, botanische Ausf├╝hrungen und Entdeckung der eigenen Kreativit├Ąt ein.

Neben der gemeinsamen Analyse von alten und modernen Kunstwerken zur Rose – von der mittelalterlichen Schongauer┬áMadonna im Rosenhag┬ábis zur zeitgen├Âssischen Skulptur┬áRose┬ávon Isa Genzken – , Verkosten von Rosenprodukten (Rosensirup, Rosen├Âl, ….) steht der pers├Ânliche Bezug zur Rose im Mittelpunkt.

Anmeldung erforderlich bis 25.8. unter: office@kunstvereineisenstadt.at

Beschr├Ąnkte Teilnehmerzahl: 10 Workshopleiterinnen: Orphelia Herdits und Doris Guth