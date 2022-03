Veranstaltungsprogramm April Kulturzentren Burgenland

0

Das Veranstaltungsprogramm der Kulturzentren Burgenland ist auch im April ein bunter Mix aus Musik, Theater, Kindertheater und ganz viel Kabarett.



Lainer & Putscher ziehen in „WurstSalat“ gnadenlos alte Ernährungsmythen durch den Kakao und tischen ihrem Publikum moderne Wissenschaft mundgerecht auf. Martin Kosch hat zwar keine Ahnung, aber Fragen über Fragen! Ein Programm, bei dem am Schluss nur eine Frage unbeantwortet bleibt… In „Am Sand!“ nimmt Gerald Fleischhacker alle und alles aufs „Sand“-Korn was ihm im täglichen Leben unterkommt – bis der Sandmann kommt.



Monsieur Claude kommt im zweiten Teil der Theaterkomödie seinem Hochzeitsversprechen nach und begibt sich auf Weltreise zu den Familien seiner Schwiegersöhne – die sich jedoch als Alptraum entpuppt… Für die jungen Theaterfans verwandelt die Musikbühne Mannheim Rotkäppchen in ein poppiges Märchen-Musical – mit ganz viel Balladen, Tango oder Rock‘n’Roll!



Das sechsköpfige Ensemble Louie’s Cage Percussion wird das Kulturzentrum in Eisenstadt mit berauschenden Melodien auf Synthesizern, Gitarren und sogar der Tuba füllen – gekonnt eingesetzte Visuals runden das Konzert auf visueller Ebene ab.





Programmübersicht:



KABARETT:

LAINER & PUTSCHER – WurstSalat

Donnerstag, 7. April 2022, 19:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt

Freitag, 8. April 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Güssing



Donnerstag, 21. April 2022, 19:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt



Donnerstag, 28. April 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Oberschützen



THEATER:

MONSIEUR CLAUDE 2 – Der Komödienhit geht weiter

Freitag, 22. April 2022, 19:30 Uhr, Kulturzentrum Oberschützen

Samstag, 23. April 2022, 19:30 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt



KINDERTHEATER:

ROTKÄPPCHEN – Ein lustiges Märchen-Musical

Samstag, 23. April 2022, 16:00 Uhr, Kulturzentrum Oberschützen

Sonntag, 24. April 2022, 15:00 Uhr, Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt



KONZERTE: