💙💛 WE STAND WITH UKRAINE 💙💛

+1

Samstag, 19. März 2022

Ernst-Happel-Stadion Wien

Das Benefizkonzert steht schon vor der Tür und wir haben heute den Timetable und weitere wichtige Infos für euch!



Ein großes DANKE gilt der Hygiene Austria, denn sie setzt mit einer Sonderedition – FFP2 Masken (gelb/blau) ein sichtbares Zeichen, um die weltweite Verbundenheit mit der Ukraine zu signalisieren. 40.000 Stk. FFP2 Masken werden soeben in Wiener Neudorf nach höchsten Qualitätsstandards produziert und stehen allen Konzertbesucher*innen kostenlos zur Verfügung.

Nähere Infos unter www.hygiene-austria.at



Sonnenblumen – die Nationalblume der Ukraine – blaue und gelbe Tulpen

werden vor Ort angeboten (der Reinerlös wird gespendet). Zusätzlich wird es eine gelb/blaue Facepainting-Aktion geben (auch hier wird der Reinerlös gespendet) und auch eine Fotowand in den Farben der Ukraine wird vor Ort sein.

Uns erwartet also eine solidarisch komplett in BLAU und GELB eingefärbte Benefizveranstaltung.



Auch der Timetable für das vielfältige Programm steht nun fest.

Als besonderes GRANDE FINALE werden die Künstler*innen zusammen einen Song performen und somit das Benefizkonzert gemeinsam