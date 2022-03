Mit Poldi in den Frühling: Osterferien-aktion im Museum Niederösterreich

+1

Familienführungen, Kreativstationen, Museumsakademie und Post von Poldi

Wenn die Schule Pause macht, hat Poldi viel zu tun. Schließlich gilt es auch, im Haus der Geschichte und im Haus für Natur einen bunten Frühling für die ganze Familie einzuläuten.

Von 9. bis 16. April 2022 gibt es von 13:00 bis 17:00 Uhr täglich wechselnde Kreativstationen. Frühlingshafte Tellertiere, bunte Osterkörbchen oder Frühlingsblumen aus Papier stehen dabei auf dem Programm. Täglich um 14:00 Uhr stellen Familienführungen abwechselnd das Haus der Geschichte und das Haus für Natur vor. Montag, 11. April ist das Museum Niederösterreich zusätzlich geöffnet. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt im Rahmen der Osterferienaktion kostenlos.

Am Dienstag, den 12. April ist wie jede Woche Tierischer Dienstag. Nach einer Führung durch den Lebendtier-Bereich heißt es dann unter dem Motto „Check den Schreck“ Selfies machen mit Stabschrecke, Gespenstschrecke oder Wandelndem Blatt.

Von 12. bis 15. April 2022 von 10:00 bis 11:30 Uhr findet täglich die Museumsakademie für Kids statt. Empfohlen für Kinder von sieben bis zwölf Jahren geht es um Insekten, Osterhasen, wilde Stadtbewohner*innen und Amphibien.

Und auch zu Ostern gibt es wieder Post von Poldi. Wer bis 6. April 2022 an anmeldung@museumnoe.at schreibt, bekommt um EUR 12,50 zwei Briefe von Poldi in den Osterferien mit einer Ostergeschichte, Bastelideen inklusive Bastelmaterial, Tipps und kleinen Geschenken. So wird es auch an den Tagen zuhause nicht langweilig.

Termine: Kreativstationen und tägliche Familienführung:

09. – 16.04.2022, 13:00 – 17:00 Uhr, Führungen: 14:00 Uhr

Tierischer Dienstag:

12.04.2022, 14:00 – 15:00 Uhr

Museumsakademie für Kids:

12. – 15.04.2022, 10:00 – 11:30 Uhr

Ort: Haus der Geschichte und Haus für Natur

im Museum Niederösterreich

Kulturbezirk 5, 3100 St. Pölten

Preise: Kreativstationen: EUR 2,00 Materialkostenbeitrag pro Person

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in der Osterferienwoche freier Eintritt

Tierischer Dienstag: EUR 3,50 pro Person inkl. Eintritt als Familienführung

Führung: EUR 3,50 pro Person und EUR 7,00 pro Familie

Museumsakademie: EUR 5,50 pro Person und Tag inkl. Eintritt

Information & Anmeldung:

+43 2742 90 80 90-998 oder anmeldung@museumnoe.at