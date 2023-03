AUDIOTOUR MIT BERNADETTE SCHILD UND GERLINDE KALTENBRUNNER

+1

Die Besucher:innen der Landesgalerie Niederösterreich tauchen mit Hörgeschichten von Expert:innen in die spannende Welt der Kunst ein

Mithilfe eines kostenlosen Multimedia-Guides haben Besucher:innen die Möglichkeit, von Expert:innen durch die Ausstellungen der Landesgalerie Niederösterreich begleitet zu werden. Bei der Ausstellung Alpine Seilschaften. Bergsport um 1900 geben unter anderen die ehemalige Skirennläuferin Bernadette Schild und Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner Einblicke ausgehend von den aktuellen Kunstwerken. Sie berichten auch über ihre Erfahrungen und Know-How im Alpinismus.

Gerlinde Kaltenbrunner sagt in der Audiotour „Gipfelstürmer:innen“ beispielsweise zu Gustav Jahns Werk „Bergsteiger am Bismarcksteig auf der Rax“: „Wirklich sehr beeindruckend ist, mit welch karger Ausrüstung die Menschen damals schon technisch anspruchsvolle Routen gegangen sind. Das waren für mich wirkliche Pioniere! Ein sehr faszinierendes, schönes Bild.“

Des Weiteren berichtet Bernd Scharfegger,Prokurist der Rax-Seilbahn, über die Geschichte und die Besonderheiten der Seilbahn. Wie haben Ski vor 100 Jahren ausgesehen? Diese Frage beantwortet Martin Krickl vom Skimuseum Lilienfeld. Gerhard Karl Lieb spricht im Audioguide über seine Arbeit als Geograf und Gletscherforscher und wie sich diese in den letzten Jahren verändert hat. Weitere Expert:innen im Multimedia-Guide sind Künstlerin und Kletterin Christine Eberl, Martin Heidlmair, Hüttenwirt des Rohrauerhauses in Oberösterreich, Thomas Rettenwender von Bergfuchs in Wien und Norbert Helm, Naturreferent des Alpenvereins.

„Mithilfe des Multimedia-Guides erzählen wir in einer aktuellen und relevanten Weise Spannendes zu geschichtsträchtigen Kunstwerken“, so Gerda Ridler, Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich. „Die Beiträge der Expert:innen im Audioguide schaffen einen neuen, besonderen Blick auf die ausgestellten Arbeiten.“

Zusammenarbeit zwischen Kindern und Expert:innen Entstanden ist die Audiotour „Gipfelstürmer:innen“ mit Schüler:innen des Caritas Bildungszentrums St. Pölten und Kindern des Kinder.Kunst.Klub der Kunstmeile Krems. Sie richteten im Zuge der Vorbereitungen für die Ausstellungen Fragen an die Expert:innen aus Wintersport und Alpinismus zu ausgewählten Kunstwerken der Ausstellung. Insgesamt gibt es bei der einstündigen Audiotour 13 verschiedene Stationen zu entdecken. Die akustische Führung steht als kostenfreie App auf dem eigenen Smartphone zur Verfügung. Alternativ können sich die Besucher:innen ein Gerät an der Museumskassa ausborgen oder zu Hause über die Web-App einsteigen.

Alpine Seilschaften. Bergsport um 1900

05.11.2022 – 08.10.2023

Di-So: 10.00 – 18.00 Uhr (März-Oktober),

10.00 – 17.00 Uhr (November-Februar);

Schließtage: Mo (Feiertage ausgenommen), 24.12., 31.12., 01.01.