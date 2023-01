Kunsthaus Bregenz: Wie entsteht ein Bühnenbild?

+1

Künstler Hugo Canoilas präsentiert bei der Einblick-Veranstaltung am 12. Januar erstmals Bühnenentwürfe zur neu entstehenden Oper



Das Opernatelier, dem Kooperationsprojekt des Kunsthaus Bregenz und der Bregenzer Festspiele, geht in die nächste Runde. Der in Lissabon geborene Künstler Hugo Canoilas gestaltet das Bühnenbild der neuen Oper, die 2024 uraufgeführt wird. Am Donnerstag, dem 12. Januar, präsentiert Canoilas in der zweiten Einblick-Veranstaltung im Festspielhaus Bregenz erste Ideen. Die Tickets zur Veranstaltung sind kostenfrei bei den Bregenzer Festspielen erhältlich unter +43 5574 407-6

Am 6. Januar feiert das Kunsthaus Bregenz zum letzten Mal Happy Friday mit ganztägig kostenfreiem Eintritt.

Die KUB Night, das neue Format mit freiem Eintritt jeden ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr, startet am 5. Januar. Vormerken!





Das KUB Programm bis zum 14. Januar



Führungen durch die Ausstellung

Jeden Donnerstag um 18 Uhr, Samstag um 14 Uhr und Sonntag um 16 Uhr

Führungsbeitrag: € 7 zzgl. Eintritt



Neu: KUB Night – freier KUB Eintritt

Donnerstag, 5. Januar, 18 – 20 Uhr

Kostenfrei ins KUB jeden ersten Donnerstag im Monat

von 18 bis 20 Uhr.



Letztes Mal: Happy Friday – freier KUB Eintritt

Freitag, 6. Januar, Führungen jeweils um 11 und 16 Uhr

Ein letztes Mal feiert das KUB Happy Friday!

Beitrag für Führung mit Getränk: € 9



Kinderkunst

Samstag, 7. und 14. Januar, 10 – 12 Uhr

Führung und Basteln im KUB Atelier für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Beitrag: € 6,50

Anmeldung online



Magic Art Box

Mittwoch, 11. Januar, 15 – 17 Uhr

Englisch lernen mit Spaß! Für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Beitrag: € 6,50

Anmeldung bei Julia Krepl



Opernatelier – Einblick 2

Donnerstag, 12. Januar 2023, 19 Uhr,

Ort: Festspielhaus Bregenz

Kostenfreie Tickets erhältlich unter +43 5574 407-6



KUB ArtClass

Freitag, 13. Januar, 14.30 – 17 Uhr

DER Treffpunkt für kreative Jugendliche im KUB Atelier! Kostenfreie Teilnahme. Anmeldung und Informationen bei Mareile Halbritter



Foto: Anja Köhler © Bregenzer Festspiele



Öffnungszeiten an den Feiertagen:

Dienstag bis Sonntag 10 – 18 Uhr

Donnerstag 10 – 20 Uhr

1. Januar, geöffnet von 14 – 18 Uhr

6. Januar, geschlossen



KUB 2022.04

Anna Boghiguian

Period of Change

22 | 10 | 2022 – 19 | 02 | 2023



KUB Billboards

Anna Boghiguian

22 | 10 | 2022 – 19 | 02 | 2023



