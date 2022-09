ORF-Lange Nacht der Museen auf der Kunstmeile Krems

+1

10 Ausstellungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm laden Kunstinteressierte jeden Alters ans Tor zur Wachau.

Kunst statt Schlaf heißt es bei der ORF-Langen Nacht der Museen am 1. Oktober wieder auf der Kunstmeile Krems. Von 18 bis 1 Uhr können kunstbegeisterte Nachtschwärmer*innen durch die Landesgalerie Niederösterreich, das Karikaturmuseum Krems und die Kunsthalle Krems ziehen.

Letzte Chance für „Isolde Maria Joham“ in der Landesgalerie Niederösterreich

Als Visionärin können Besucher*innen Isolde Maria Joham in der Landesgalerie Niederösterreich entdecken (noch bis 9. Oktober). Das Werk der in Hainfeld (NÖ) lebenden Künstlerin reicht von feiner Glaskunst bis zu fotorealistischer Malerei. Zum „Rendezvous mit der Sammlung“ lädt das Museum mit der Präsentation von Kunstschätzen des Landes Niederösterreich aus den letzten sechs Jahrzehnten. Spektakulär ist „Across The River“ der japanischen Künstlerin Chiharu Shiota. 700 Kilometer roter Wollfaden wurden für die poetische Installation verwebt und Zillen aus der Wachau integriert. Die eigene Ausstellung können Besucher*innen bei der Virtual-Reality-Station „My Exhibition“ von 18 bis 22 Uhr kuratieren.

Weltklasse Character-Design im Karikaturmuseum Krems

Mit Florian Satzinger zeigt das Karikaturmuseum Krems erstmals in Niederösterreich international renommiertes Character-Design aus Österreich. Der Grazer Künstler hat bereits für Disney die weltberühmte Ente Donald Duck mit den Stilmitteln der Karikatur neu interpretiert. Inmitten der Ausstellung können sich Kinder bei „Bild, Buch, Comic & mehr“ kreativ betätigen. Eine große Werkschau widmet das Haus dem Zeichner, Karikaturisten und Illustrator Paul Flora (1922–2009) anlässlich dessen 100. Geburtstags. Cartoon-Schätze von Manfred Deix entdecken Besucher*innen im hauseigenen Deix-Archiv.

Abstrakter Expressionismus in der Kunsthalle Krems

Die U.S.-Amerikanerin Helen Frankenthaler (1928–2011) zählt zu den wichtigsten Vertreter*innen des abstrakten Expressionismus des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung zu Frankenthalers farbgewaltigem Werk in der Kunsthalle Krems ist die erste monografische Schau der Künstlerin in Österreich. Ebenso sind Hans Kupelwiesers jüngste Fotogramme zu sehen. Die Zusammenhänge zum zweiten Ausstellungsort, der Dominikanerkirche Krems, sowie Hintergründe zum österreichischen Bildhauer und Medienkünstler erläutert die Kunstinfo vor Ort.

Direktor*innen führen durch Ausstellungen

Die Direktor*innen der Museen, Gerda Ridler in der Landesgalerie Niederösterreich (21 Uhr), Gottfried Gusenbauer im Karikaturmuseum Krems (19 Uhr) und Florian Steininger in der Kunsthalle Krems (20 Uhr), geben im Rahmen von Kuratoren*innenführungen spannende Einblicke zur gezeigten Kunst und erzählen Wissenswertes zu den Hintergründen. Kurzweilig und unterhaltsam für Klein und Groß sind die interaktiv gestalteten Familienführungen um 18 Uhr. Das gesamte Programm ist auf www.kunstmeile.at/langenachtdermuseen abrufbar.

Das Museumsrestaurant Poldi Fitzka begleitet die ORF-Lange Nacht der Museen kulinarisch und ist bis 1 Uhr geöffnet.

Tickets sind an den Kassen der Landesgalerie Niederösterreich, des Karikaturmuseum Krems und der Kunsthalle Krems während der regulären Öffnungszeiten erhältlich.

regulär: € 15

ermäßigt: € 12

(Ö1-Club-Mitglieder, Schüler*innen und Studierende, Präsenzdiener*innen, Menschen mit Behinderung, Senior*innen)

Kostenloser Eintritt für Kinder bis 12 Jahre