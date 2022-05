BIENNALE 2022 „Nature & Art“, KÀMONI ARBORETUM, SZOMBATHELY

+1

„Természet & Müvészet“

„Natur & Kunst“ „Nature & Art“

Biennale 2022, Kámoni Arboretum, Szombathely

am Freitag, 06. Mai 2022 ab 16.30 Uhr

Kámoni Arboretum

H-9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B

Im Botanischen Garten der Universität Graz finden seit vielen Jahren erfolgreiche und vielbesuchte Kunstausstellungen im Zweijahres – Rhythmus, als Biennale statt. Aus dieser Begegnung mit Natur und Kunst erwachsen immer wieder neue, spannende Natur-Kunst-Erlebnisse für alle Beteiligten und für die zahlreichen BesucherInnen.

Nach diesem Vorbild entstand die Idee auf dem Gelände des Kámoni Arboretum eine Auswahl an Werken zeitgenössischer Künstler – Skulpturen, Objekte und Installationen zu präsentieren.

In der Ausstellung können mehr als 70 Werke von 46 internationalen Künstlern aus 10 Ländern bis Oktober besichtigt werden.

_______________________________________________________________________________________________

FREITAG, 06. MAI 2022

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Moderation: Gyöngyi Ferenczy

16:30-17:00 | VIVACE Kammerorchester Empfangsmusik

17:00–17:10 | Ouvertüre VIVACE Kammerorchester

17:10–18:00 | Eröffnungsreden

• Dr. András Nemény – Bürgermeister der Stadt Szombathely

• Prof. Dr. Ferenc Lakatos – stellvertretender Rektor der Universität Sopron

• Ágnes Péterfalvi – Leiterin des Botanischen Gartens der Universität Sopron

• Mag.a Dr.in Ursula Brosch – Uni Graz, Botanischer Garten Graz, Institut für Biologie

• Kuratorin Elisabeth Ledersberger-Lehoczky, Künstlerin



18:00–18:10 | „Schlusstöne“

• Kammerorchester VIVACE

• Musik von Vladimir Hirsch – Komponist der tschechischen Avantgarde



18: 10– | Gemeinsame Besichtigung der Ausstellung im Arboretum.

Anschliessend: Bäume, angeboten von Szombathelyi Távhőszszolgáltató Kft (Fernwärme) werden mit internationaler Patenschaft gepflanzt: 10 Länder – 10 Bäume

________________________________________________________________________________

SAMSTAG, 07. MAI 2022

15:00– | Interaktives Familien- und Kinderkonzert des Tarisznyások-Orchesters.

Das Programm trägt den Titel „Stärkung der lokalen Identität und des Zusammenhalts in Szombathely“.

Es wird mit Unterstützung der Projektnummer TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 implementiert.



16:00– | Ervin Bujtás und Nóra Horváth – Unsere Umarmungen – Musikalisches Literaturprogramm. Das Programm trägt den Titel „Stärkung der lokalen Identität und des Zusammenhalts in Szombathely“.

Es wird mit Unterstützung der Projektnummer TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 implementiert.



17.00 – | Vladimir Hirsch ś Musik – Komponist der tschechischen Avantgarde

_________________________________________________________________________________

Realisation von den Kooperationspartnern:

• Universität Sopron, Institut für Forstwirtschaft

• Kámoni Arboretum und Besucherzentrum

• Botanischer Garten in Graz, Universität Graz

• Kuratorin Elisabeth Ledersberger-Lehoczky, Künstlerin

_________________________________________________________________________________

Teilnehmende Künstler-Innen:

Baki Orsolya & Farkas Imre HU • Csendes Csaba HU • Dolezal Pavel CZ • Egon Straszer AT • Gashi Destan XK • Gollner Marlene AT • Hruschka Alfred AT • Hodonsky Ivan CZ • Ifj. Palko József HU • Kaczmarski Ági HU • Kalmár János HU • Kavcic Metka SI • Klimbacher Andres CH/AT • Korinek Renate AT • Kovács Gábor HU •

Kugler-Bampi Angelica AT • Lamperter Heide AT • Ledersberger-Lehoczky Elisabeth AT/HU • Lentsch Edda AT • Machhammer Helmut AT • Makse Roman SI • Markota Jure SI • Masoud Abd.A. JO •

Mathes Andreas AT • Módra Bettina & Palásti Kristóf HU • Nagy Csaba SK • Navrátil Martin CZ • Niemann Georg AT • Oroszy Csaba HU • Ortlieb Szilvia HU/AT • Panzenböck Franz AT •

Pintér Zsuzsa HU • Polzer Renate AT • Raimann Michael AT • Rauscher Franz AT • Reinhard Sandhofer AT • Ruckerbauer -Nimra Armin AT • Széplaki Balázs HU • Taferner Editha AT • Talos Kedl AT • Tilp Wolfgang AT • Tschank Heidi AT • Uher Rhea DE/A • Verdianu Dmitri MD • Veres Éva HU • Westwerk • Wilfing Robert AT

Adresse:

Kámoni Arboretum

