PianoDuo Kutrowatz – August Schmölzer – Franz Schubert

10. Mai 2022, 19:30

Konzerthaus Wien, Schubertsaal „Mit meinen heißen Tränen“



Franz Schubert: das Genie, der leise Rebell, der unglücklich Liebende. Mit sicherem Blick für das Wesentliche beschreibt Peter Härtling die Lebensstationen von Franz Schubert und entführt mit einer zur Musik gewordenen Sprache in eine Welt voll schöner Klänge, deren Heiterkeit erkauft ist mit tiefem Leid.

Der sinnlich-faszinierende Roman erschien im Jänner 1992 und zeichnet ein literarisch modernes, sehr bewegendes Bild des begnadeten Musikers Franz Schubert.

Kammerschauspieler August Schmölzer tritt mit den sprachlichen Moments Musicaux – von Eduard Kutrowatz ausgewählt und dramaturgisch verdichtet – in Dialog zu 4-händigen Tänzen von Franz Schubert und verschmilzt mit Eduard und Johannes Kutrowatz am Klavier zu einer traulich-berührenden Wort-Ton-Einheit.