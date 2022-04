Der Mai im STADTSAAL

+1

Wir können uns nicht erinnern, dass es so einen Mai im STADTSAAL schon mal gegeben hätte: Gleich 5 Kabarett/Comedy-Premieren mit Gästen aus dem Nachbarland Deutschland können wir im Mai verzeichnen (und da sind die musikalischen Premieren jetzt noch nicht mal inkludiert)!!!

Die Klinke in die Hand geben sich: Patrick Salmen – mit dem klingenden Programmtitel „Im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige“ verspricht er bei seiner Österreich Premiere am 2.5.2022 „…eine spektakuläre Live-Leseshow für die geerdete Elite und den gehobenen Pöbel. Im Prinzip wie Stand-Up-Comedy. Bloß im Sitzen. Und ein bisschen traurig. Sit-Down-Tragedy klingt bloß zu sperrig. Ein Spektakel wird es allemal. Ballontiere nicht ausgeschlossen.“ „Ganz ohne Scheuklappen und toten Winkel, sondern mit Weitblick und einer gehörigen Portion purer Gaudi“ präsentiert Django Asül sein aktuelles Programm „Offenes Visier“ als Wien Premiere am 5.5.2022 im STADTSAAL, gefolgt von Jochen Malmsheimer, dessen neues Programm den passenden Titel „Ermpftschnuggn trødå! – hinterm Staunen kauert die Frappanz“ trägt und uns die Gewissheit gibt, dass Malmsheimer dem Zitat der Ruhr Nachrichten „Wenn Sprache Musik ist, ist Jochen Malmsheimer ein Rockstar.“ abermals gerecht werden wird – Wien Premiere am 11.5.2022.