Niederösterreich & Wien. Szenen einer Ehe

Audiogeführter Rundgang durch das Museum Niederösterreich, 25.05.2022 – 05.02.2023

Am 1. Jänner 1922 trat das so genannte Trennungsgesetz in Kraft und nach Jahrhunderten der gemeinsamen Geschichte gingen Niederösterreich und Wien getrennte Wege.

Das Land Niederösterreich feiert den 100. Geburtstag des Bundeslandes mit zahlreichen Aktivitäten, die auf der Website www.100jahrenoe.at zu finden sind.

Neben einer Wanderausstellung, die seit 14. Februar 2022 in Schulen und Bezirksverwaltungsbehörden on Tour ist, eröffnet das Museum Niederösterreich nun einen audiogeführten Themenrundgang, der sowohl durch das Haus der Geschichte als auch durch das Haus für Natur führt. In 22 Szenen wird anhand hochkarätiger Objekte die wechselhafte Beziehung zwischen Wien und Niederösterreich beleuchtet.

Als Medienvertreter*innen laden wir Sie sehr herzlich sowohl zur exklusiven Presseführung vorab als auch zur offiziellen Eröffnung ein. Da die Eröffnung eine öffentliche Veranstaltung ist, sind auch Ihre Leser*innen, Hörer*innen und Seher*innen zur Eröffnung sehr herzlich zur Abendveranstaltung eingeladen.

Eröffnung:

Datum und Uhrzeit: Dienstag, 24. Mai 2022, 18:30 Uhr

Es werden sprechen: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Vali Potmesil, Ausstellungsgestaltung

Margarethe Szeless, Kuratorin

Christian Rapp, Kurator und Wissenschaftlicher Leiter Haus der Geschichte

Moderation: Katharina Sunk

Musik: DIE STROTTERN

Anmeldung erforderlich: +43 2742 90 80 90-998 oder anmeldung@museumnoe.at

(mit Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer)

Tipp: Nehmen Sie Ihr aufgeladenes Smartphone mit Kopfhörern mit,

um die App zu installieren und abzurufen