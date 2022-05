Wie wird VR das Theater beeinflussen?

+1

Virtual Reality konnte sich im letzten Jahrzehnt einen Namen machen. Was noch in den 90er Jahren als nicht zukunftsfähige Spielerei in Spielearkaden oder Museen mit schlechter Qualität angesehen wurde, etabliert sich immer mehr für den öffentlichen und individuellen Gebrauch. Das liegt am sich ständig verändernden und technologisch fortgeschrittenen Zeitalter, in dem wir uns derzeit befinden.

Die Welt des Theaters hat sich Virtual Reality (VR) zu nutzen gemacht. Immersive Theater werden immer beliebter und bieten Zuschauern neue Formen der Unterhaltung. Wie genau immersives Theater mit Virtual Reality das traditionelle Kulturformat beeinflusst, schaut sich dieser Beitrag an.

Was sind immersives Theater und VR eigentlich?

Virtual Reality und immersives Theater sind nicht für alle gängige Begriffe, deshalb geben wir hier eine kurze Erklärung.

Virtuelle Realität

VR hilft mit speziellen Brillen eine digitale Welt zu erschaffen. Als Nutzer von VR kann man sich innerhalb dieser Welt befinden und bewegen, sollte man entsprechend verkabelt sein.

Auch in der Videospielebranche versuchen Anbieter immer häufiger, möglichst reale Erlebnisse bereitzustellen. Das iGaming ist beispielsweise ein Sektor, der Live-Streaming verwendet, um seinen Nutzern eine realistischere Spielerfahrung anzubieten. Viele Online Casinos bieten heutzutage die Möglichkeit, ein sehr immersives Casinoerlebnis von zu Hause aus zu haben. In einem Live Casino kann man sich den Weg sparen und ganz einfach an Laptop oder Smartphone an Pokerspielen teilnehmen – mit Live-Dealer und Spielen in real-time.

Bei einem VR-Casino ist man noch ein Level weiter. Anders als reguläre Slot-Spiele auf einem 2-D-Bildschirm zu sehen, sind hier die Grafiken und die Welt realitätsnah.

Immersives Theater

Immersives Theater bezweckt, Intimität durch Nähe zu schaffen. Indem die Distanz zwischen Zuschauern und Schauspielern aufgehoben wird und sie sich gemeinsam im selben Raum befinden, wird die vierte Wand effektiv durchbrochen. In anderen Worten ist es so, als ob die Zuschauer selbst am Geschehen teilnehmen.

Was könnte sich in Zukunft ändern?

VR und immersives Theater ermöglichen es, ein neues Publikum zu erreichen und den Zugang zu Produktionen für größere Bevölkerungsgruppen bereitzustellen. Die virtuellen Räume von VR-Theatern sind durch die schier unendlich scheinenden Möglichkeiten in der Lage, Theater für jeden zu machen. Technologie wird in der Kulturszene im Allgemeinen benutzt, um auch Ausstellungen immersiver zu gestalten.

Nicht nur macht es das Theatererlebnis selbst interessanter, es ist auch eine transformative Herausforderung für Schauspieler und Theater, die sich zum einen mit der Technologie vertraut machen müssen und zum anderen versuchen, diese Technologie für kreative Zwecke zu nutzen.

Wie VR und immersives Theater miteinander harmonieren

In vielerlei Hinsicht wird VR bereits in Theatern auf der ganzen Welt verwendet. Als gutes Beispiel gilt hier das berühmte National Theatre in London.

Das Theater, welches für seine bahnbrechenden Neuerungen bekannt ist, konnte schon mit einem VR-Musical punkten. Die Produktion lehnte sich dabei an die weltberühmte Geschichte von Alice im Wunderland. Abgesehen von Theaterproduktionen selbst unterstützt die Institution auch Visionäre in der Branche, VR in immersiven Theateraufführungen zu benutzen.

VR-Theateraufführungen sind aber nicht nur moderner Schnickschnack. VR-Theaterproduktionen stoßen auch auf positive Bewertungen. Im Jahr 2019, erhielt das National Theatre eine Sundance-Nominierung für seine VR-Produktion „All Kinds of Limbo“.

Neben dem englischen Theater gibt es weitere Erfolgsgeschichten, die immersives Theater auf kreative Weise mit VR verbinden konnten. In Los Angeles gibt es das Stück The Under Presents, in dem das von Facebook unterstützte VR-Gerät Oculus Quest verwendet wurde. Die Technologie wurde verwendet, um ein Videospiel mit einem Live-Kabarett-Abenteuer zu verbinden.

The Under Presents ist von einem kreativen Standpunkt aus wohl das interessanteste Beispiel. Es handelt sich zwar primär um ein individuelles Erlebnis, bei dem jemand wie in einem Rollenspiel durch die virtuelle Welt bewegt. Aber anstatt, dass man nicht spielbaren Charakteren gegenübersteht, die vorprogrammierte Antworten haben, gab es im Stück echte Interaktionen mit Schauspielern, die in die Welt durch Oculus projiziert wurden.

Was noch kommen wird

Virtual Reality mit immersiven Theater bedeutet nicht gleich, dass eine Brille aufgesetzt werden muss. Auch Augmented Reality (AR) wird immer häufiger in Theaterproduktionen genutzt. Beim AR wird die echte Welt durch Dinge wie Projektionen verändert.

Diese Nutzung von VR und AR erstreckt sich auch auf die Welt der Live-Performance und von Veranstaltungsprogrammen. Auch Musikkünstler setzen dieses Format immer häufiger bei Konzerten ein. Solange das Interesse des Publikums an dieser Technologie wächst, wird die Zukunft des Theaters wahrscheinlich immer enger mit ihr verwoben sein.