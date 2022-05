KLASSIKER IM PARK

Gerti Drassl, Michael Maertens und Daniel Keberle entführen zu den melancholischen Klängen von klezmer reloaded in die Zeit der Jahrhundertwende: Arthur Schnitzler zeichnet im Einakter-Zyklus »Anatol«, seiner berühmten Analyse des selbstverliebten Melancholikers, in kurzweiligen, pointierten Dialogen eine aufschlussreiche Karikatur der Wiener Gesellschaft des Fin de Siècle mitsamt ihrer Doppelmoral. (DI, 12. Juli, 19.30 Uhr)



Jeder kennt Shakespeares Prinzen, jeder kennt seine Worte »Sein oder nicht sein«. Aber wer ist Hamlet wirklich? Was will er? Und wer hindert ihn daran? Hubsi Kramar und Stefano Bernardin haben das Stück »Hamlet« konzentriert und zu einer One-Man-Show gemacht. Ein Schauspieler spielt alle Rollen? Oder ein Hamlet, der alles spielt? Das ist hier die Frage. (DI, 19. Juli, 19.30 Uhr)



Philipp Hochmair macht sich gemeinsam mit dem Wiener Komponisten und Schlagzeuger Fritz Rainer bei seinem »Schiller Balladen Experiment« auf die Suche nach dem pochenden Herzschlag der Worte. In der extremen Bühnenperformance des Schauspielers und der zeitgenössischen Klangwelt Fritz Rainers zeigt sich die explosive Energie dieser klassischen Balladen: Das ist Schiller heute, hier, jetzt. (DI, 26. Juli, 19.30 Uhr)



Der Stand-Up-Comedian Gernot Kulis erzählt — über die besten Ö3-Callboy-Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert, wenn Kulis bei seinen »Calls« gekonnt zwischen Menschenkenntnis, Spontaneität, Aktualität und überzeichneten Figuren balanciert. (DI, 2. August, 19.30 Uhr)



Max Simonischek liest aus »Die Dame mit dem Hündchen«, eine der berühmtesten Erzählungen von Anton Tschechow, in der der russische Schriftsteller in zeitloser Modernität skizziert, wie die Erfahrung wirklicher Liebe verwandeln kann.



Simone Kopmajer und Reinhard Winkler spielen dazu jazzig transformierte Neu-Interpretationen von Zeitgenossen Tschechows. Ein Abend mit Texten und Liedern voll Liebe, Emotion und Leidenschaft. (DI, 9. August, 19.30 Uhr)



Das gesamte Programm und Karten unter www.sommerrhapsodie.at