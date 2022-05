THEATER IM PARK – Start in die Saison 2022!

+1

Die Bühne unter den Platanen mitten in der Stadt wird wieder eröffnet: Mit Sonntag startet das THEATER IM PARK am Belvedere in die dritte Saison! Nach einigen ersten Vorstellungen steht am Dienstag, 31. Mai mit der „Geschichte der Komödie“ von und mit Michael Niavarani & dem Simpl Ensemble die offizielle Eröffnungsveranstaltung auf dem Programm!

Komödien, Kabarett, Konzerte und mehr – das ist der Sommer im THEATER IM PARK am Belvedere!

Von Beginn an war es das Ziel, den Schwarzenberggarten mit dem aus der Not der Pandemie heraus geborenen THEATER IM PARK mit größtmöglicher künstlerischer Vielfalt zu bespielen. Neben den neuen Theaterproduktionen „Die Geschichte der Komödie“ und „Sommernachtstraum“ (von und mit Michael Niavarani) steht daher mit Philosophie und Literatur, Klassik, Pop und Wienerlied, Comedy und Kabarett wieder ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Angebot für das Publikum zur Auswahl. Die THEATER IM PARK-Gründer Michael Niavarani und Georg Hoanzl freuen sich auf die Saison 2022, die bis Ende September vielen Künstlerinnen und Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit bietet:



„Dieser englische Landschaftsgarten wirkt wie ein Wald in der Stadt. Ich kenne keine vergleichbare Location – und ich kenne viele! Jetzt freuen wir uns auf zahlreiche kulturinteressierte Naturliebhaber:innen.“ (Georg Hoanzl)

„Das Schöne ist, wenn man im Theater im Park spielt, mitten in der Stadt, dann glauben wir immer nach der Vorstellung, wir müssen jetzt noch eine Stunde nach Wien fahren. Man hat wirklich das Gefühl, man ist am Land.“ (Michael Niavarani)

Eröffnung am 31. Mai, 20:00 mit „Die Geschichte der Komödie“



Mit einem „Seminar voller Wissenslücken, unwissenschaftlicher Behauptungen und streng subjektiver Bewertungen“ eröffnen Michael Niavarani und das SIMPL Ensemble trotz aller Hindernisse, die durch (glücklicherweise gut überstandene!) Corona-Infektionen im Team entstanden sind, die Saison. „Die Geschichte der Komödie“ verspricht einen rasanten Sturzflug durch die humoristische Weltgeschichte, von Aristoteles bis zur Pension Schöller.

Programmtipps im Mai/Juni

Sonntag, 22. Mai, 11:00: Michael Köhlmeier & Konrad Paul Liessmann

Philosophie unter Platanen: Die Schönheit und das Biest

Michael Köhlmeier lädt ein zu einem Gespräch mit Konrad Paul Liessmann über Kunst und Moral.

Sonntag, 05. Juni, 15:30

Kirchschlager, Beimpold, Happel & Cortesi – WEIBS-BILDER

Angelika Kirchschlager, Ulrike Beimpold, Maria Happel und Arabella Cortesi wandern mit Frauenpower durch die Literatur und Musikgeschichte. Eine gewaltige Brennschärfe an Emotion, Leidenschaft, Gesellschaftskritik und Humor!

Dienstag, 07. Juni, 20:00

Lydia Prenner-Kasper – Damenspitzerl

Die Kabarettistin lädt zum Damenspitzerl, der Königsdisziplin des Genusses, hervorgerufen durch den gnadenlos mitreißenden Humor einer Damenrunde.

Samstag, 11. Juni, 16:00

Günther Groissböck & die Philharmonia Schrammeln – Wann i amoi stirb…

Der weltberühmte Bass Günther Groissböck gestaltet gemeinsam mit den Philharmonia Schrammeln ein charmantes wie unterhaltsames Programm aus Wienerlied-Literatur und Schrammelmusik, von Leopoldi, Lanner bis Strauß

Sonntag 12. Juni, 11:00

Wiener Sängerknaben – Together

Ein Chor, das ist „Together“. Die Wiener Sängerknaben haben Lieder ausgesucht, in denen es um gemeinsame Sehnsucht und Hoffnung geht, Lieder, die man rund um die Welt liebt und singt.

Das vollständige Programm finden Sie auf https://theaterimpark.at