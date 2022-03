Sonderausstellung TREUER FÜRST im Gartenpalais Liechtenstein eröffnet

+1

Die Fürstlichen Sammlungen beherbergen eine der umfangreichsten Privatsammlungen der Welt, die rund 500 Jahre europäische Kulturgeschichte dokumentiert. Mit der Ausstellung anlässlich des 250. Geburtstages von Fürst Joseph Wenzel I. (1696—1772) werden neue Wege gegangen, um diesen Kunstschatz nachhaltig erlebbar zu machen. Als Auftakt der neuen jährlichen Reihe MÄRZ im PALAIS, die bei freiem Eintritt zu besuchen ist, zeigt die Sonderausstellung »TREUER FÜRST — Joseph Wenzel und seine Kunst« (1.—31. März 2022) im Gartenpalais Liechtenstein eine der bedeutendsten Persönlichkeiten ihrer Zeit, die als Kunstsammler, Diplomat und Stratege die Geschichte Europas und des Fürstenhauses Liechtenstein nachhaltig geprägt hat. Die neue Website der Liechtenstein Collections macht ab 28. Februar 2022 mit zusätzlichen Inhalten und erweiterten Funktionalitäten den einzigartigen Sammlungsbestand für die Öffentlichkeit noch umfangreicher zugänglich.

Prinz Constantin von und zu Liechtenstein, Alexandra Hanzl, stv. Direktorin Fürstliche Sammlungen, Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Johann Kräftner, Direktor Fürstliche Sammlungen in der Sonderausstellung TREUER FÜRST. © oreste.com

»Wir stellen unsere Sammlungen der Öffentlichkeit mit grosser Freude virtuell zur Verfügung, denn Dank einer digitalen Präsentation können wir Möglichkeiten der Betrachtung bieten, die real gar nicht möglich sind. So können wir, ergänzend zur realen Kunsterfahrung in den beiden Wiener Palais oder bei Ausstellungen auf der ganzen Welt, nun für jeden zugänglich dieses kulturelle Erbe und die Freude an der Kunst mit allen Interessierten teilen«, zeigt sich Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein erfreut.