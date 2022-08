Wiener Neustadt: isaFestival „Always anew“

+1

Kammermusik Open Air am 26. Augustim Klosterhof St. Peter an der Sperr

Bereits zum 32. Mal versammelt die isa – Internationale Sommerakademie der mdw (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) – von 18. bis 28. August 2022 rund 200 herausragende Studierende aus der ganzen Welt in den Wiener Alpen. Eines der Kammermusik-Konzerte findet am 26. August 2022 um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt im Klosterhof des Museums St. Peter an der Sperr statt.

Unter dem Motto „Always anew“ („Immer aufs Neue“) konzentriert sich die künstlerische Arbeit in den Masterclasses in diesem Jahr auf positive Kraft, Motivation und ständige Neuerfindung. Junge internationale SpitzenmusikerInnen erhalten im Rahmen dieses Festivals die Möglichkeit, vor Ort erarbeitete Interpretationen einem breiten Publikum vorzustellen. Die Nachwuchskünstlerinnen gewähren gemeinsam mit ihren Lehrenden in unterschiedlichen Besetzungen spannende Einblicke in künstlerische Entwicklungsprozesse.

Mehr dazu unter: www.isa-music.org