Barock Jazz Tage am Geburtsort von Franz Liszt

+1

Der Geburtsort von Franz Liszt wird auch 2024 wieder zum Zentrum für hochkarätige, international-besetzte Konzertabende. Bei den BAROCK JAZZ TAGEN vom 15. bis 17. März verbinden renommierte Orchester, Ensembles und Solisten aus der Barock-, Klassik-.und Jazzszene „alte“ und „neue“ Klänge auf außergewöhnliche, zum Teil noch nie gehörte Art und Weise.

“Unser Publikum darf sich gleichermaßen auf Bekanntes und Vertrautes, aber auch auf Neues und Außergewöhnliches freuen. In jedem Fall aber auf Erstklassiges!”, so Intendant Eduard Kutrowatz zum ersten Konzertformat des Jahres.

Am Fr, 15. März startet das Festival im wahrsten Sinne mit “Pauken und Trompeten”! Das großartige BARUCCO ORIGINALKLANGORCHESTER unter der Leitung von Heinz Ferlesch entführt Konzertbesucher:innen in barocke Klangwelten. Mit der “Wassermusik” widmet sich das Orchester einem der bekanntesten und beliebtesten Werke von Georg Friedrich Händel.

„Würde Bach heute so komponieren“? fragen sich am Sa, 16. März die 4 Musiker:innen des einzigartigen RADIO.STRING.QUARTET und spannen eine geniale Brücke von Barock zu Jazz. Meistergeiger KIRILL KOBANTSCHENKO, Mitglied der Wiener Philharmoniker, stellt Bachs Sonate für Violine Solo in g-moll (BWV 1001) im Original vor, das radio.string.quartet greift sie auf, holt das Werk in unsere Zeit und variiert es mit allen musikalischen, stilistischen und technischen Mitteln.

Bei der Matinee am So, 17. März zeigen die drei Spitzenmusiker Wolfgang Muthspiel, Benjamin Schmid und Florian Eggner eindrucksvoll, was zwischen Barock, Klassik und Jazz überhaupt möglich ist. Als AUSTRIA STRING TRIO beschreiten sie mit ihrem Mix aus Barock, Pop und Jazz in jeder Hinsicht aufregende neue Wege.

Tickets und Infos unter www.lisztfestival.at

Kontakt: Telefon: +43-2619-51047, E-Mail: raiding@lisztzentrum.at

BAROCK JAZZ TAGE

15.-17.03.2024

■ Fr. 15.03. 18:30 Barucco Originalklangorchester • Heinz Ferlesch

■ Sa. 16.03. 19:30 radio.string.quartet • Kirill Kobantschenko

■ So. 17.03. 11:00 Austria String Trio: Schmid • Eggner • Muthspiel