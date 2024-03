Kulturzentren Burgenland Programmvorschau März

+1

Das Märzprogramm der Kulturzentren Burgenland verspricht Abwechslung und gute Laune: Mit Schtonk! und Kleine Eheverbrechen stehen zwei herausragende Theaterkomödien am Spielplan. Dirk Stermann und Tricky Niki werden mit ihren erstklassigen Kabarettprogrammen für viele Lacher sorgen. Konstantin Wecker präsentiert in Eisenstadt die Lieder seines Lebens, während WIR4 in Oberschützen den Austropop mit im Gepäck haben. Im Musik und Literatur-Zyklus stehen Cornelius Obonya und Chris Lohner auf der Bühne.

theater

Theater zum Lachen und Genießen

Im pointenreichen Ehekrimi „Kleine Eheverbrechen“ brilliert Kristina Sprenger gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Manuel Witting im KUZ Oberschützen als scheinbar sorgenfreies Ehepaar. In Eisenstadt zeigt die so groteske wie geniale Komödie „Schtonk“ hingegen auf, wie Sensationsgier nach einer Megastory jede journalistische Sorgfalt aushebelt.

Musikalische Reise mit Konstantin Wecker und WIR4

Lieder prägen Konstantin Weckers Leben seit über 50 Jahren – mit einem neuen Trio-Programm „Lieder meines Lebens“ gewährt der Musiker nun in Eisenstadt sehr persönliche Einblicke in sein künstlerisches Schaffen. Im Konzert von WIR4 in Oberschützen stehen viele unvergessliche Austropop-Hits und jede Menge Lebensfreude am Programm.

Kabarett–Highlights mit Dirk Stermann und Tricky Niki

Im Stadtsaal Güssing, dem Ausweichquartier während des Umbaus des Kulturzentrums Güssing, steht Dirk Stermann an zwei Vorstellungstagen mit seinem ersten Soloprogramm auf der Bühne. Tricky Niki stellt sich indes in seinem Programm „Größenwahn“ voller Ironie seinem ausgebliebenem Wachstumsschub.

Musik und Literatur mit Cornelius Obonya & TV-Ikone Chris Lohner

Cornelius Obonya rezitiert im KUZ Mattersburg Gedichte und Skurrilitäten von Robert Gernhardt – serviert mit energiegeladener europäischer Salonmusik der österreichischen Salonisten. In Güssing erwartet das Publikum in „Bazooka und die Vier im Jeep“ eine musikalisch-humorvolle Darbietung von Chris Lohner und Toni Matosic.