Im Juni mit Liszt um die Welt

+1

Nach einem gelungenen Auftakt mit den neu etablierten Zusatzformaten „Barock-Jazz Festival“ und „Oster Festival“ im Frühling, startet nun der Liszt-Standort Raiding in den Festivalsommer. Von 9. bis 26. Juni 2022 präsentiert das Liszt Festival wie gewohnt Konzerterlebnisse der Extraklasse und lädt zu einer musikalischen Reise um die Welt.

Eröffnet wird der Juni-Zyklus mit einem fulminanten Konzert der Sächsischen Bläserphilharmonie. Unter der Leitung von Peter Sommerer schafft das Orchester einen magischen Moment, wenn die Luft durch eine Vielzahl von Holz- und Blechblasinstrumenten strömt und sich ein satter, brillanter Sound entfaltet.



Mit Katie Mahan, Katharina Treutler und Boris Giltburg stehen im Juni-Reigen wieder Weltklasse-Pianist:innen am Festivalprogramm und versprechen bestechende Virtuosität sowie eine Fülle an Klangfarben.



Beim Konzert „Liszt und Italien“ huldigen Tenor Herbert Lippert, Bariton Clemens Unterreiner, Schauspieler Michael Dangl und Pianistin Andrea Linsbauer dem „Land, wo die Zitronen blüh‘n“ mit einer wunderbaren Mischung aus klassischer Musik und lyrisch anmutenden Texten.



Ein großes Highlight im Juni stellt ohne Zweifel die Uraufführung des Concerto Nr. 3 von Eduard Kutrowatz für 2 Klaviere und 5 Frauenstimmen dar. Dieses einzigartige Konzert vereint große Weltliteratur und ergreifende Melodien in einer noch nie dagewesenen Klangkombination. Das Vokalensemble IL Canto war Impulsgeber für das neue Werk und hat entscheidend am Entstehungsprozess mitgewirkt. Die politischen Umstände und die damit verbundenen Reisebeschränkungen lassen es aber nicht zu, dass die Künstlerkolleginnen aus Russland im Juni beim Festival anwesend sein können. Den Vokalpart wird demnach das Vocalforum Graz unter der Leitung von Franz Herzog übernehmen.



Auch grenzenlos virtuose Musik erklingt im Franz Liszt Konzertaal in Raiding: Gemeinsam mit dem Janoska Ensemble, den Philharmonix oder dem Ensemble Minui darf das Publikum in einzigartige Klangwelten eintauchen.



Die traditionellen Konzerte des Orchesters in Residence des Liszt Festivals Raiding zählen alljährlich zu den Höhepunkten – das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck präsentiert im Juni zwei wunderbare Programme unter dem Titel „Große Romantik“ mit Werken von Liszt, Schumann, Grieg und Beethoven.



Der Oktober-Zyklus des Liszt Festivals findet von 06. bis 23. Oktober 2022 statt.

Mehr Informationen unter lisztfestival.at.