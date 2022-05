KLANGfrühling Stadtschlaining 2022

+1

Der Mai ist da – unser KLANGfrühling-Monat! Elf Tage Musik in der bunten Stadt des Friedens, heuer unter dem Motto „WUNDER“: Von gefühlvollen Celloklängen über burgenländischen Krowodn-Rock und stimmliche Barock-Klänge bis zum Sonnenaufgangskonzert.

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam ein wunderbares Fest der Kunst mit allen Sinnen zu feiern.

Programm 2022



Donnerstag, 19. Mai, 19.00 Uhr

WUNDERklein

Fotoausstellung „Ritterburgen im Vorgarten“ von Klaus-Jürgen Bauer

Hauptplatz Stadtschlaining

Freitag, 20. Mai, 19.00 Uhr

KUKMA Gemeinschaftsausstellung „FRAUENbilder“,

Rathaus Stadtschlaining



Samstag, 21. Mai

18.00 Uhr: WUNDERfest

Eröffnung

Friedensburg Schlaining, Burghof



19.30 Uhr: WUNDERsterne

Die Kolophonistinnen

Friedensburg Schlaining, Granarium



Sonntag, 22. Mai

10.00 Uhr: Gottesdienst, röm. kath. Pfarrkirche Stadtschlaining

Vocal- und Instrumentalensemble Joseph Haydn Konservatorium



11.30 Uhr: Kulinarische Tafelmusik

4-Gänge-Menü inkl. Streichquartett-Konzert (Eur 50,–/Person)

Friedensburg Schlaining, Granarium



ab 14.00 – 18.00 Uhr: KLANGschlaining

Musik in allen fünf Ortsteilen

In Zusammenarbeit mit dem Joseph Haydn Konservatorium.



Montag, 23. Mai, 10.00 Uhr

BURGklang

Junge Chorstimmen aus dem ganzen Burgenland

Friedensburg Schlaining, Granarium



Dienstag, 24. Mai, 19.30 Uhr

WUNDERfältig

Bruji

Friedensburg Schlaining, Granarium



Mittwoch, 25. Mai, 19.30 Uhr

WUNDERwürdig

Klavierduo Eduard & Johannes Kutrowatz und Anton Mühlhofer

Friedensburg Schlaining, Granarium



Donnerstag, 26. Mai

05.00 Uhr: WUNDERstrahlen

Sonnenaufgangs-Konzert – Wolfgang Panhofer

Friedensburg Schlaining, Burgturm



06.30 Uhr: Frühbrunch, Burghotel Schlaining



16.30 Uhr: WUNDERlicht

Gedanken und Reflexionen zu schönen Klängen und

farbigen Leuchten (Konzerteinführung)

Franz Tschurlovich und Josef Stolz

über Musik und Licht, über Berührt-werden und Glücklich-sein.

Friedensburg Schlaining, Rittersaal



18.00 Uhr: WUNDERferne

Cappella Splendor Solis

Friedensburg Schlaining, Rittersaal



Freitag, 27. Mai, 19.30 Uhr

WUNDERgern

Divinerinnen

Friedensburg Schlaining, Granarium



Samstag, 28. Mai, 19.30 Uhr

WUNDERfülle

Miriam Kutrowatz und The Venice Baroque Strings

Friedensburg Schlaining, Granarium



Sonntag, 29. Mai, 11.00 Uhr

WUNDERzart

Julia Hagen – Violoncello

Maximilian Kromer – Klavier

Friedensburg Schlaining, Granarium



Kartenpreise:

Einzelkarte: Eur 34,- (Kat. 1); Eur 29,- (Kat. 2)

Jugendkarte: Eur 15,-

Festivalpass: Eur 210,-

(berechtigt zum Besuch aller Konzerte, ausgenommen: Tafelmusik, Sonnenaufgangskonzert und Frühbrunch)

Kartenbestellung:

Tourismusbüro Stadtschlaining

+ 43 3355/22 01-30

tickets@klangfruehling.at

www.oeticket.com

www.klangfruehling.at