Musik malt Seelenzustände

Erstes Oster Festival im Lisztzentrum Raiding

Das Osterfest vermittelt mit seinem Thema der Auferstehung und des Neuanfangs etwas, das die Welt dringender braucht, denn je – Hoffnung.



Mit dem Oster Festival von 9. bis 10. April 2022 begibt sich der Kulturstandort Raiding auf eine spirituelle Reise. Das Konzertwochenende wandert mit dem KlavierDuo Kutrowatz, dem Schauspieler und Autor August Schmölzer sowie dem Wiener Kammerchor unter der Leitung von Michael Grohotolsky entlang der Wege zur Menschlichkeit und lässt die Seele „hören“.

Das Liszt Festival Raiding steht seit jeher für qualitätsvolle Konzertabende sowie internationale und heimische Größen der Musikszene. Nun wächst diese wichtige Kulturstätte des Burgenlandes über sich hinaus und entwickelt neben den regulären Zyklen im Juni und Oktober drei völlig neue Konzertmodule. Nach dem Barock-Jazz Festival im März, darf sich das Publikum nun auf das Oster Festival im April und die Family Concerts beim Advent Festival im Dezember freuen.



Wege.Kreuzungen

Anfang April 2022 steht das Lisztzentrum Raiding ganz im Zeichen der Spiritualität. Das erstmalig stattfindende Oster Festival hebt die Musik auf eine geistige Ebene und schafft so einen ganz eigenen Zugang mit Fokus auf das Wesentliche. Den Beginn machen am 9. April die Intendanten des Liszt Festivals Eduard und Johannes Kutrowatz gemeinsam mit August Schmölzer. Der Kammerschauspieler und Autor bezeichnet sich selbst als „Herzensbildner“ und behandelt in seinen Texten die wesentlichen Fragen des Menschseins. Mit diesen, eigens für das Festival geschriebenen Essays, begleitet er das KlavierDuo Kutrowatz zu Werken von Johann Sebastian Bach sowie meditativen Stimmungsbildern von Philip Glass und Arvo Pärt.



Seele.Hören

Wenn die Sängerinnen und Sänger des Wiener Kammerchors tags darauf am 10. April auf der Bühne des Franz Liszt Konzertsaals stehen, lässt die Musik die „Seele hören“. Mit ihren Stimmen übersetzen sie Töne in Empfindungen und bringen deren emotionalen Gehalt zum Ausdruck. Unter der Leitung von Michael Grohotolsky lässt der Chor das Publikum von einem Gemütszustand zum anderen wandern und schafft dabei eine einzigartige Nähe. „Raiding bedeutet für den Wiener Kammerchor nicht nur atmosphärisch einen ganz besonderen Ort, sondern auch einen fantastischen Konzertsaal vorzufinden – man fühlt sich getragen. Wir durften ja schon ein paar Mal in Raiding zu Gast sein und es war jedes Mal ein Erlebnis“, so Michael Grohotolsky, Leiter des Wiener Kammerchors. „Der Chor wird dabei einen stilistisch breiten vokalen Bogen von berühmten Komponisten wie Anton Bruckner, Max Reger oder Francis Poulenc spannen und natürlich darf auch ein A cappella-Werk von Franz Liszt nicht fehlen.“



Nähere Informationen zum Oster Festival und anderen exklusiven Konzertwochenenden finden Sie unter www.lisztfestival.at.