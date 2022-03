Frühlingserwachen beim ersten Barock-Jazz Festival in Raiding

+1

Das Liszt Festival Raiding startete am vergangenen Wochenende mit dem Frühling aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ in die burgenländische Festivalsaison. Die beiden österreichischen Jazz-Größen Gerald Preinfalk und Roland Batik überzeugten beim ersten Barock-Jazz Festival in Raiding mit klassischen Klängen und neuartigen Improvisationen.



Beim neuen Barock-Jazz Festival in Raiding wurden nicht nur die Unterschiede, sondern vor allem die Gemeinsamkeiten dieser beiden Musikstile ausgelotet. Die Improvisation stand im Zentrum dieser Festivalreihe, denn gerade die Kunst frei zu spielen ist etwas, das Barock und Jazz vereint.

Gerald Preinfalk mit Ensemble am 19.3.2022_© KBB – Maria Gamauf

Mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ lieferten Gerald Preinfalk und sein Ensemble am 19. März eine fulminante Eröffnung in die diesjährige burgenländische Festivalsaison. Gerald Preinfalk hat in seinem Programm die Elemente beider Musikrichtungen mit mitreißenden Übergängen zu einem neuen Ganzen geradezu ideal komplettiert.



Roland Batik, eine weitere zentrale Figur der österreichischen Jazzszene, begeisterte am 20. März mit einer ganz persönlichen Jazz Matinee. Anlässlich seines 70. Geburtstages präsentierte er mit seiner Frau Yuko sowie Musikfreunden erstklassige Eigenkompositionen von Solo- und Duo-Stücken am Klavier bis hin zu Jazz-Trio und Quartett Arrangements. Roland Batik entführte die anwesenden Festivalgäste in seine Welt voll klassisch-traditioneller Melodien und moderner Jazz-Klänge.



Gerald Preinfalk und Roland Batik boten mit ihren einzigartigen Darbietungen einen gelungenen Auftakt in eine Konzertsaison 2022 und wurden mit Beifallsstürmen sowie Standing Ovations belohnt.



Weitere Informationen zum Liszt Festival Raiding sowie zu den neuen Konzertformaten finden Sie unter www.lisztfestival.at.