Oster Festival Raiding

Das Osterfest vermittelt mit seinem Thema der Auferstehung und des Neuanfangs etwas, das die Welt dringender braucht, denn je – Hoffnung. Mit dem Oster Festival von 9. bis 10. April 2022 begibt sich der Kulturstandort Raiding auf eine spirituelle Reise. Das Konzertwochenende wandert mit dem KlavierDuo Kutrowatz, dem Schauspieler und Autor August Schmölzer sowie dem Wiener Kammerchor unter der Leitung von Michael Grohotolsky entlang der Wege zur Menschlichkeit und lässt die Seele „hören“.

Wege.Kreuzungen

Samstag, 9. April um 19.30Uhr Wir begeben uns an zwei Klavieren gemeinsam mit August Schmölzer auf diese spirituelle Reise. Der Kammerschauspieler und Autor bezeichnet sich selbst als „Herzensbildner“ und behandelt in seinen Texten die wesentlichen Fragen des Menschseins. Mit eigens für das Festival geschriebenen Texten sowie seinen heiter-philosophischen Tier-Parabeln aus dem Jahr 2011 tritt er in Dialog zu Musik von Johann Sebastian Bach, Philip Glass und Arvo Pärt.

Nähere Informationen und Termine finden Sie unter kutrowatz.art