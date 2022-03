WE STAND WITH UKRAINE

+1

Am Samstag, 19. März 2022 findet im Ernst-Happel-Stadion Wien ein Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine statt.



Der Spenden-Ticketpreis beträgt 19,91€ – mit dem wir unterstreichen möchten, dass die Ukraine im Jahr 1991 unabhängig wurde. Die Einnahmen der Veranstaltung werden an die Volkshilfe und Nachbar in Not gespendet und kommen somit direkt den Menschen zugute, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind.

Spenden-Tickets sind auf oeticket.com und in allen oeticket.com Outlets erhältlich.