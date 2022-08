22. Kunstsymposium des eu-art-network

+1

Vernissage & Präsentation der Ergebnisse

Samstag, 27. August 2022, 19:00 Uhr Seehof, Hauptstr. 31, 7071 Rust

»Reset, Exit oder Turn?« Bis zu Beginn des Jahres 2022 hielt ein Virus die Welt in Schach. Danach ist diese Pandemie in unser Wahrnehmung von rollenden Panzern und Kanonenrohren in Europa überlagert worden – brutal weg bombardiert in einem hegemonialen Machtkampf. Die Sehnsucht nach dem gewohnten gesellschaftlichen Leben – zurück – zur sogenannten Normalität scheint auf längere Sicht nicht möglich zu sein. Die »reset«-Taste zu drücken ist in unserem analogen Dasein keine Option und es stellt sich grundsätzlich die Frage, wie sehr eine Rückkehr zur Vergangenheit im ständigen Fluss der Veränderungen möglich ist. Gewinn- und wachstumsstrebende Wirtschaftslogik steht im Vordergrund.

Eine lang gehegte Hoffnung, dass durch kapitalistisches Wachstum die Nöte und Armut auf dieser Welt beseitigt werden können, ist gescheitert und erscheint ebenso paradox, wie die Argumentation, durch Aufrüstung Frieden erhalten zu können. Welche Möglichkeiten gibt es, diesen ewigen Kampf, um ein friedliches Dasein unter den Menschen und einen respektvollen Umgang mit unserer Erde zum Erfolg zu verhelfen ? Eine »exit«-Strategie, also ein Ausstieg ist ebenso unrealistisch. In jedem Fall gilt es, den Glauben daran nicht zu verlieren und konsequent, ohne Gewalt, aber mit allen zur Verfügung stehenden kulturellen Mitteln darum zu kämpfen. Situationen zu nützen, die Dinge in eine andere Richtung zu lenken, sie zu drehen und zu wenden. …to turn… Wolfgang A. Horwath